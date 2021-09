Litouwen roept op Chinese telefoons weg te gooien

De Litouwse onderminister van Defensie Margiris Abukevicius heeft consumenten dinsdag opgeroepen telefoons van de Chinese merken Xiaomi en Huawei weg te gooien of niet meer te kopen. Dat meldt persbureau Reuters. Volgens een rapport van Abukevicius’ ministerie bevat een telefoon van Xiaomi ingebouwde software die termen als „Lang leve Taiwan” en „Free Tibet” automatisch kan censureren.

Volgens de onderzoekers zijn de bevindingen ook relevant voor andere Europese landen waar de telefoons Xiaomi en Huawei gebruikt worden. Of de software ook staat geïnstalleerd op telefoons die in Nederland worden verkocht, is niet bekend. Geen van de telefoonproducenten heeft tot dusverre gereageerd op de aantijgingen.

De censuursoftware werd gevonden op de Mi 10T 5G-telefoon van Xiaomi en is automatisch uitgeschakeld in landen binnen de Europese Unie, waar Litouwen onderdeel van uitmaakt. De software kan echter op afstand ingeschakeld worden, waarschuwen de cyberexperts van de Litouwse overheid in het rapport. In het rapport staat dat via de Xiaomi-telefoon 449 Chinese termen gecensureerd kunnen worden. Bij de P40 5G-telefoon van Huawei werden versleutelde data naar een server in Singapore gestuurd, aldus het rapport.

Relaties tussen Litouwen en China raakten bekoeld nadat de Taiwanese regering in juli aankondigde diens diplomatieke vertegenwoordiging in Litouwen de Taiwanese Vertegenwoordiging te noemen. In andere Europese landen gebruikt Taiwan de naam van de stad Taipei voor zijn diplomatieke vertegenwoordigingen, om de naam van het eiland dat China als zijn eigen territorium beschouwt, te vermijden. Nadat China zijn ambassadeur terugriep naar aanleiding van de Litouws-Taiwanese betrekkingen, riep ook Litouwen begin deze maand zijn ambassadeur uit China terug.