Kamer ruikt kansen na verbrokkelen coalitie

In de debatzaal van de Tweede Kamer hadden politieke leiders het de afgelopen tijd vaak over elkaar. Wie had wat verkeerd gedaan? Wie wilde eigenlijk wél met wie in de formatie? Wiens schuld was het dat, zes maanden na de verkiezingen, het in de formatie nog niet eens is gekomen tot inhoudelijke onderhandelingen? Anders gezegd: wie was er verantwoordelijk voor de huidige politieke crisis ?

Die houding, bleek begin deze week uit onderzoek van I&O Research, had bijgedragen aan een dalend vertrouwen in de politiek. Toch leek het er woensdag bij het begin van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) even op dat de Tweede Kamer die lijn zou doorzetten. PVV-leider Geert Wilders hekelde D66-leider Sigrid Kaag, die het woord niet zou voeren namens haar partij. Dat was „democratisch onzuiver”, had zij vooraf gezegd, „laf”, vond Geert Wilders.

Maar na de rituele verwensingen brak het debat open en werden het de meest pragmatische Beschouwingen in jaren. Ideologische verhalen, de laatste jaren gebruikelijk, bleven weliswaar uit. Maar partijen verkenden het politiek onontgonnen terrein van de regerende minderheid en meepratende meerderheid, versplinterd over tal van fracties. Partijen tastten elkaar af, bevroegen elkaars standpunten en de ruimte die er was om te bewegen, concludeerden dat ze de komende dagen wel eens zaken konden gaan doen.

Andere volgorde

Die ruimte ontstond door een besef bij de Kamer dat de óúde regeringscoalitie niet meer bestaat. GroenLinks-leider Jesse Klaver was er bij aanvang over begonnen. Hij wees erop dat demissionair premier Mark Rutte (VVD) dinsdag tegen de pers had gezegd dat „er geen coalitie meer is”. Als dat zo was, vond Klaver, moest de sprekersvolgorde aangepast worden: niet afwisselend oppositie- en coalitiepartijen, maar in volgorde van grootte. De Kamer mocht zich erover uitspreken en één voor één stemden VVD, D66, CDA en ChristenUnie voor. Daarmee bezegelden ze het lot van het verbond waarvan zij deel uitmaakten.

Toen de rigiditeit waarmee de vier partijen elkaar hadden vastgehouden was doorbroken, drong tot de andere partijen door dat er iets te halen viel, ín het debat.

Als in een reflex van de óúde cultuur had waarnemend VVD-fractieleider Sophie Hermans de afgelopen dagen nog geprobeerd gesprekken achter gesloten deuren te voeren. Zij was zondag door haar partij, en de leiders van D66 en het CDA, aangesteld als een soort vooruitgeschoven post, die in de Kamer moest zoeken naar steun voor de begroting. Dat was óók een poging om te onderzoeken in hoeverre andere partijen steun zouden willen verlenen als de formatie zou leiden tot een minderheidskabinet – informateur Johan Remkes onderzoekt de mogelijkheden. Maandag wezen PvdA en GroenLinks, twee van de partijen die Hermans had gebeld, dat af: als de formerende partijen hun wensen wilden horen, dan aan de onderhandelingstafel. En als ze wilden praten over déze begroting, dan in de Kamer.

Dat gebeurde. PvdA en GroenLinks hadden van tevoren al een wensenlijstje ingediend: de koopkracht moest omhoog, de verhuurderheffing van tafel. Op dat laatste punt drong ook de ChristenUnie aan. Over het afschaffen van die heffing, en ook onder meer het dichten van de loonkloof tussen leraren in het onderwijs, kan de komende dagen een parlementaire meerderheid ontstaan, buiten de oude coalitie om.

Daarmee poogde de Kamer de onbestuurbaarheid van Nederland op te lossen. Voor nu dan, voor deze begroting, doordrongen van het besef dat sommige dossiers niet kunnen wachten. Het debat leek zo een schaduw vooruit te werpen op de politieke verhoudingen tussen de Kamer en een eventuele minderheidscoalitie.

Maar de mate van tevredenheid die partijen eraan zullen overhouden is afhankelijk van resultaten. Die waren er woensdag nog niet direct. „Ik had verwacht hier vandaag met mevrouw Hermans zaken te kunnen doen”, zei Lilianne Ploumen (PvdA) na een paar mislukte pogingen om de VVD de belofte te ontlokken dat de verhuurderheffing van tafel zou gaan. „Ik moet concluderen dat de VVD gewoon niet bereid is om de problemen in Nederland op te lossen. Het zou nu, vandaag, kunnen, maar ik heb die bereidheid niet gezien.” Hermans reageerde daar afwijzend op: „Ik moet concluderen dat mevrouw Ploumen alleen maar wil samenwerken als zij 100 procent haar zin krijgt of als zij haar eisen aan mij kan dicteren en opleggen.” In de bankjes van het kabinetsvak zat Rutte, die donderdag spreekt , mee te knikken.

