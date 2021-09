Jeroen Krabbé: ‘Ik ben heel erg van het alles nat afnemen, daar sta ik om bekend’

‘Tijdens de eerste lockdown vroeg ik me af: heeft het überhaupt nog zin? Heeft het nog zin om te schilderen – en zo ja, wat dan? Normaal maak ik grote reizen, intussen maak ik dan aantekeningen en schetsen, en dat worden dan weer schilderijen.

„Maar nu zat ik in ons huis in Dalfsen. Daar keek ik eens goed rond in mijn atelier – en toen heb ik dat maar als onderwerp genomen. Dat zijn dertig schilderijen geworden. Het atelier dat op me afkwam, de lege witte doeken die daar stonden – en waarvan ik niet meer wist wat ik ermee moest. Daarom zit er soms een figuur in die nieuwe schilderijen die niet weet wat hij moet doen.

„Dus de gedwongen introspectie, dat gedwongen teruggaan naar jezelf, heeft bij mij een enorme activiteit veroorzaakt. En dat is een nieuwe tentoonstelling geworden, dus ik heb iets gedaan met het nietsdoen.

„In Dalfsen loop ik dagelijks veel in mijn uppie in de bossen, en de enigen die ik daar tegenkom zijn herten, die me wild aankijken of wegschieten. Lopend ben ik schilderijen aan het maken in mijn hoofd, dus ik heb het gevoel dat ik altijd druk bezig ben. En als het echt te lelijk weer was om te wandelen, nam ik het huis onder handen, heel grondig. Zelfs echt met een tandenborstel voor de kleine hoekjes, het is gewoon te leuk voor woorden.

„Ik heb er heel lang over gedaan, fantastisch. Met de tandenborstel deed ik bijvoorbeeld hoekjes in de badkamer, op plekken waar je met de dweil niet bij kan komen. Daar ging ik op de knieën aan de slag, soms had ik meerdere tandenborstels nodig, omdat ik zo hard zat te schrobben. Oh, heerlijk.

„Ik ben sowieso heel erg van het alles nat afnemen, daar sta ik ook om bekend. En je kan me niet blijer maken dan met nieuwe soorten schoonmaakmiddelen. Via een vriendin ontdekte ik bijvoorbeeld een heel handig apparaat voor de ramen. Ramen schoonmaken is altijd ingewikkeld, maar zij wist van een trekker voor de ruiten die het schone water tegelijkertijd weer opzuigt.

„Nou, wat mij betreft krijgt die uitvinding de Nobelprijs voor schoonmaken, het is een adembenemend apparaat. Dus je gaat soppen en lappen, en dan laat je het nat, en dán pak je dat apparaat – en dat vult zich dan helemaal over de ruit heen. En daarna zijn die ramen spiegelend schoon.

„Vooral dat je daarna met rugpijn gaat zitten en rondkijkt: wat ziet het er allemaal heerlijk uit, wat is de badkamer schoon en wat ruikt het fris allemaal. Een hele dag, elke week. Zalig was het. Ik kan dus heel goed dingen doen die heerlijk zijn en geen rooie cent kosten én ik kan heel goed dingen doen die niks kosten en wel iets opleveren, dat is nu gebleken.

„Nu ik ging schoonmaken heb ik ook alle laden van bureaus en zo omgekeerd, om te kijken wat erin zat. Van die dingen ben ik een soort kunstwerken gaan maken. Ik vond dingen in laden waarvan ik dacht: wat is dat, en wat is dat, en daarmee ben ik doosjes gaan vullen. Eigenlijk net zoals de Amerikaanse kunstenaar Joseph Cornell, dat is fantastisch werk.

„Dus ook met dat lades opruimen heb ik iets gedaan. Want kijk, geld uitgeven en shoppen doe ik niet, dat vind ik vreselijk en verschrikkelijk, maar ik merkte dat ik geïnspireerd werd door focus te leggen op totaal nutteloze dingen. Op dingen die ik verwaarloosd had, bijvoorbeeld omdat ik nooit tijd had of nam om het huis zo schoon te maken, of tijd had om in mijn atelier eens na te denken over de vraag of ik überhaupt nog weleens een schilderij zou maken. „De vraagstelling was nieuw, ten opzichte van mijn gewone werk, en dat vond ik heel interessant. Ja, ‘kicks voor niks’ klinkt misschien een beetje raar, maar het heeft me toch heel veel opgeleverd. Enorm prettig voelde ik me erbij.”

Van acteur en kunstenaar Jeroen Krabbé (1944) opende op 4 september een nieuwe tentoonstelling in Museum De Fundatie te Zwolle.