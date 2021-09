Onder de slachtoffers van schiet- of steekpartijen in Rotterdam zijn veel tieners

Een op de zeven patiënten die met schot- of steekwonden wordt opgenomen in het ErasmusMC in Rotterdam, is tussen de 10 en 20 jaar. Hun aandeel groeide vorig jaar fors: in 2020 werden dertien tieners met zware schot- of steekwonden opgenomen, tegen gemiddeld acht per jaar vóór 2019. Het jongste slachtoffer was zelfs nog jonger, 8 jaar.

Slachtoffers die met een steek- of schotwond op de eerste hulp komen en na de behandeling naar huis kunnen, worden niet meegerekend. „Dit is het topje van de ijsberg; we hebben alleen de patiënten meegeteld die echt in het ziekenhuis moeten verblijven”, zegt traumachirurg en onderzoeker Oscar van Waes. Voor het jaar 2021 zijn de cijfers nog niet compleet maar hij heeft de indruk dat ze even hoog zijn als vorig jaar.

Van Waes en zijn collega’s hadden het idee dat ze steeds vaker jonge geweldslachtoffers moesten behandelen. Die indruk werd bevestigd in een grote studie die hij met collega Jasper van der Slegt en trauma-epidemioloog Esther van Lieshout, allemaal werkzaam in het ErasmusMC, heeft uitgevoerd. Ze bekeken de dossiers van alle patiënten die ze van 2010 tot en met 2020 hebben opgenomen, met zwaar letsel. 686 van de 825 patiënten waren bewust gestoken of neergeschoten, de overigen waren bijvoorbeeld suïcidepogingen. Van de 686 waren 98 patiënten jonger dan 20 jaar. De onderzoekers hebben niet gekeken naar waarom het aantal jonge slachtoffers in Rotterdam zo groot is.

Gewelddadige stad

Rotterdam is voor Europese begrippen een gewelddadige stad, zegt traumachirurg Van Waes. „Uit de trauma-registratie van ziekenhuizen in heel Europa blijkt dat ongeveer 5 procent van alle traumatische letsels voortkomen uit schiet- en steekpartijen. In Rotterdam is dat 10 procent.” Die cijfers zijn niet te vergelijken met Zuid-Afrika of de Verenigde Staten, zegt Van Waes, maar wel vergelijkbaar met bijvoorbeeld de stad Londen.

Volgens Van Waes zijn de steek- en schietpartijen onder jongeren niet altijd drugsgerelateerd. Ook zijn ze niet vooral ’s nachts, zoals de meeste steek- en schietpartijen. „Het gebeurt soms op het schoolplein. Dan hebben ze afgesproken om te vechten en komt er bijvoorbeeld een grote broer mee, die een mes bij zich heeft. We hebben kinderen van 12 en 14 jaar moeten opereren.”