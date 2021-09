Het woonprotest is bij uitstek politiek

Het Woonprotest blaast nieuw leven in het verzet tegen uitsluitend en neoliberaal woonbeleid dat bepaalt dat je een dikke portemonnee moet hebben om een dak boven je hoofd te krijgen. Ik was met trots aanwezig bij het Woonprotest in Amsterdam en toch voelde ik ook onbehagen. Want waarom kwamen zoveel mensen nu pas op de been?

Er wordt pas gedemonstreerd tegen woonbeleid nu kinderen van de middenklasse geen huis kunnen vinden, parafraseer ik OneWorld-hoofdredacteur Seada Nourhussen die op Twitter de vinger op de zere plek legde. Ongemakkelijk, maar waar: de gegoede burgerij ondervindt steeds meer last van de woningnood, terwijl de arbeidersklasse, migranten, burgers met een beperking en anderen in de afgelopen decennia bijna niet anders kennen.

Winst is winst, zou je kunnen zeggen, en ook dat is waar. Alleen is het belangrijk ons bewust te zijn van de hiërarchieën in de samenleving en dat we zelfs in ons verzet ertegen er niet helemaal aan ontsnappen.

Dat merk je wanneer sommigen afhaken omdat het woonprotest ‘te politiek’ wordt, als het beleid racistisch genoemd wordt en men over het recht op een plek voor dak- en thuislozen spreekt. Alsof wie er waar mag en kan wonen niet al inherent politiek is. Tekenend is ook dat het politiegeweld dat later bij het protest in Amsterdam plaatsvond jegens een demonstrant in rolstoel – die met anderen een leegstaand pand trachtte te kraken – tot weinig ophef leidde. We mogen wel tegen inhumaan woonbeleid protesteren, maar gaan er natuurlijk niet zelf echt wat aan doen.

Ik was bij het woonprotest als sympathisant, maar ook om te filmen voor mijn documentaire over de tijdloosheid van zwart verzet. Omdat thema’s van sociaal onrecht als antiracisme, feminisme en kapitalisme onlosmakelijk aan de wooncrisis verbonden zijn. Het zijn namelijk vaak arme arbeiders en alleenstaande moeders die in een verpauperde flat vertoeven. En gentrificatie vindt niet in een witte villawijk plaats, maar daar waar de toko’s, bodega’s en hangjongeren op elke hoek te vinden zijn.

Het zijn ook voornamelijk Nederlanders met een migratieachtergrond die door de Rotterdamwet uit wijken worden geweerd. Of zoals bij het Amsterdamse beleid uit de jaren zeventig, toen de gemeente hele wijken voor Surinaamse Nederlanders en andere etnische minderheden ontoegankelijk maakte. Dit allemaal om een stad die opbloeit bij diversiteit tot een kleurloze massa te maken.

Ik weet nog toen ik, als voormalig vluchteling, naar Nederland kwam en met mijn familie in een asielzoekerscentrum terechtkwam. „Nobody leaves home, unless home is the mouth of a shark”, schreef de Brits-Somalische dichter Warsan Shire. Wat zou ze schrijven over de crisis die je in het nieuwe thuis toch weer aantreft?

Inmiddels ben ik met veel geluk en een beetje vernuft (niet te verwarren met de mythe van de meritocratie) woningeigenaar in Amsterdam. Als je huis en haard bent ontvlucht, voelt een eigen plek vrij letterlijk als eindelijk vaste grond onder de voeten hebben. Maar de spelregels van het kapitalisme vertellen ons dat je daarvoor flink zou moeten betalen, als pacht voor het feit dat je durft te ademen en leven.

De initiatiefnemers van het Woonprotest nemen in hun manifest de verworpenen van de stad gelukkig wel mee. Er komen meerdere protesten door Nederland, waarbij geëist wordt dat de politiek (deze) mensen boven de markt plaatst. Of dat echt gebeurt, valt nog te bezien. Maar we dienen ook zelf het goede voorbeeld te geven. Want als je niet staat voor het recht op onderdak voor iedereen, protesteer je niet tegen systemisch onmenselijk woonbeleid, maar ben je gewoon een woningzoekende die er zelf profijt uit wenst te halen.

Clarice Gargard is programmamaker en journalist.