Hermans herlezen

W.F. Hermans honderd jaar geleden geboren – het werd hoog tijd om het boek te herlezen dat destijds bij mij insloeg als de bliksem in een (katholieke) kerktoren: De tranen der acacia’s, Hermans’ tweede roman, uit 1949.

Een jaar of achttien was ik toen ik het las. Die uitgave, een vierde druk uit 1961 in de goedkope Witte Olifant-reeks van uitgeverij Van Oorschot, koester ik nog steeds; 5,90 gulden betaalde ik ervoor, niet veel voor een boek waarvan Van Oorschot op het omslag schreef: „Het meest opzienbarende, verguisde boek, dat sinds de oorlog is verschenen!” Dat klopte wel, al vermeldde Van Oorschot niet dat hij het aanvankelijk, als zoveel andere uitgeverijen, liever niet wilde uitgeven.

Het boek maakte destijds grote indruk op me omdat het met zijn rauwe directheid sterk afweek van de bedaagde Nederlandse literatuur die ik tot dan toe had gelezen. Hermans schreef onverbloemd over seksualiteit – toen al bij hem een vrij vreugdeloze activiteit – en liet zijn personages opvallend fel denken en praten. Wat nog belangrijker was: hij drong je overtuigend een illusieloos mens- en wereldbeeld op waarvan je als adolescent danig opkeek. Zat de wereld zó in elkaar? Dan werd het uitkijken.

Zijn pessimistische kijk op de wereld heb ik leren relativeren, maar ik ben hem nog steeds erkentelijk voor het feit dat ik mede door zijn invloed snel met het katholieke geloof heb gebroken. Ik ben hem dan ook trouw blijven lezen, al was het met afnemend enthousiasme. Na Nooit meer slapen in 1966 heeft hij in mijn beleving geen belangrijke romans meer geschreven; wél nog, een jaar later, de schitterende verhalenbundel Een wonderkind of een total loss.

Ik ben van nature geen groot herlezer en aan De tranen der acacia’s was ik nooit meer toegekomen. Hoe zou ik bijna zestig jaar later dit boek ondergaan? Aan het werk dus.

Wérk? Ja, helaas – dat werd het. Ik moest me vooral door de eerste honderd pagina’s heen ploegen. Ik vond de stijl vaak veel stroever dan ik me herinnerde, de beschrijvingen wijdlopig en de dialogen boekachtig.

Daarbij komt het verhaal moeizaam op gang. Hoofdpersonage is Arthur Muttah, een student scheikunde die door zijn Belgische vader in de steek is gelaten en in Amsterdam opgroeit met een rare halfzuster en een geschifte grootmoeder. Terwijl de Tweede Wereldoorlog om hem heen woedt, raakt hij steeds meer vervreemd van de mensen die hem dierbaar zouden moeten zijn. Hij voelt zich buitengesloten, niemand vertelt hem de waarheid.

Wat er achter zijn rug gebeurt, bleef ook mij als lezer volstrekt onduidelijk – Hermans reikt alleen wat losse eindjes aan. Zelf moet hij dat ook gemerkt hebben, want hij heeft zich nooit erg tevreden over dit boek getoond. Hij bleef veel veranderen in latere drukken. De versie van De tranen der acacia’s in het verzameld werk bevat een lange, toegevoegde passage waarin Hermans zijn hoofdpersonage wat meer duiding laat geven. Maar het is lapwerk en niet genoeg om het boek te redden.

Toch las ik het uit omdat Hermans in het tweede deel, dat zich in Brussel afspeelt, soms op zijn best is. Muttah zoekt zijn vader op – en wordt opnieuw in de steek gelaten. Muttahs ondergang in Brussel voltrekt zich in schrijnende eenzaamheid, zó aangrijpend beschreven als alleen een groot schrijver het kan.