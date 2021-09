Heldere maar onverbiddelijke akoestiek in de nieuwe Haagse concertzaal Amare

Opslaan in leeslijst

Opwinding heeft de overhand voor aanvang van het Prinsjesdagconcert in Den Haag. Het is het eerste openbare concert dat het Residentie Orkest geeft in zijn nieuwe huiszaal Amare, met de eveneens kersverse chef Anja Bihlmaier.

Een nieuw tijdperk schreeuwt om nieuw repertoire, dus geheel in thema klinkt na een wat ongemakkelijk Prinsjesdag-Wilhelmus (Staan? Meezingen?), de wereldpremière van een stuk van de jonge Haagse componist Thomas van Dun. Zijn zes minuten durende stuk met de Engelse titel Unrestrictions, herhaalt een stuwend ritmisch motief dat zich langzaamaan uit dat strakke stramien bevrijdt. Een verklanking van de benauwende coronabeperkingen, en een vooruitwijzing naar de betere toekomst. Al klinkt die toekomst niet zo onbekend: het is duidelijk dat Van Dun zijn minimalistische klassiekers – denk aan John Adams, Steve Reich – op zijn duimpje kent.

Bihlmaier loodst haar orkest er onverstoorbaar doorheen, en krijgt dan gezelschap van violist Simone Lamsma en cellist Daniel Moser voor het dubbelconcert van Brahms. Los van hun uitmuntende spel is de muzikale communicatie van dit duo een waar genot.

Ondertussen worden wel de voor- en nadelen van de nieuwe zaal hoorbaar. Door de helderheid van de klank hoor je alles. Zeker in de zachtere passages werkt dat prachtig, maar soms is het onverbiddelijk. De strijkers klinken in de hoogte wat scherp en schel, niet rond en vol.

Dat gaat beter bij de dansen van Kodály. Daar geeft de akoestiek de fantastische klarinet alle ruimte, en wordt Bihlmaier expressiever, waarmee zij een guller geluid uit het orkest krijgt. Zo smaakt dit feestelijke voorschot op november, de echte opening van de zaal, naar meer.

Klassiek Residentie Orkest Den Haag o.l.v. Anja Bihlmaier. Werken van Van Dun, Brahms en Kodály. Gehoord: 21/9 Amare, Den Haag. Radio 4: Avondconcert ●●●●●