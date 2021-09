Fotograaf David Goldblatt legde de aftrap van ‘Nollywood’ vast

Opeens lagen ze daar in een archief in Berlijn: foto’s die David Goldblatt, de vader van de Zuid-Afrikaanse fotografie, in 1970 had gemaakt op een filmset in Nigeria. Ze zijn nu te zien op het Tinubu-plein in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos, en ze zijn online te bezichtigen. De foto’s tonen momentopnamen uit de film Things Fall Apart die in 1971 uitkwam.

David Goldblatt, toen nog 25 jaar, legde vele filmopnamen vast, maar ook wat er achter de schermen gebeurde. Nu de film vijftig jaar oud is, wordt in Nigeria met deze tentoonstelling de wording van de cinema in Nigeria gevierd. De verfilming van Things Fall Apart (1958), de wereldberoemde roman van Chinua Achebe, was namelijk de eerste film die daadwerkelijk in Nigeria zelf werd gedraaid en waar Nigeriaanse filmmakers samenwerkten met Amerikaanse en Europese. De film wordt gezien als de aftrap voor Nollywood.

David Goldblatts foto’s zijn vijftig jaar geschiedenis van de Nigeriaanse cinema

Het succes van de film was overigens minder groot dan die van de roman. Van Achebe’s roman, over het dorpshoofd Okonkwo die te maken krijgt met de eerste witte kolonisten, werden er wereldwijd meer dan tien miljoen exemplaren verkocht, er kwamen vijftig vertalingen van uit en het boek wordt gezien als een mijlpaal in de 20e eeuwse literatuur. De film zelf daarentegen werd in 1971 een tijdje in Duitse filmzalen getoond, maar vond nooit een distributeur in de Verenigde Staten. Deze zomer was de film pas voor het eerst te zien in Nigeria zelf tijdens een festival met de veelzeggende naam ‘Festival of Forgotten Films’.

Kleur vs zwart-wit

Wat Goldblatts foto’s bijzonder maakt, is dat ze de basis van de Nigeriaanse filmgeschiedenis tonen. Er zijn niet alleen stills en contactsheets van de opnames op de set zelf te zien, maar ook voorbereidingen. Op eentje staat filmproducent Hans Jürgen Pohland naast de producers Francis Oladele en Wolf Schmidt, samen met Chinua Achebe. Het is Nigeriaanse literatuur en buitenlandse filmexpertise in een notendop, zoals de curatoren van de tentoonstelling aangeven. Op een ander is de eerste Nigeriaanse filmproducent Francis Oladele in geanimeerd in gesprek met Achebe. Een geweldige foto is die waarop cameraman Michael Davis aan het draaien is terwijl een hele groep kinderen erom heen staat te kijken. Of die op de marktplaats zelf waar vanaf het balkon uitgebreid wordt meegekeken.

Terwijl de film in kleur was, zijn de foto’s van Goldblatt in zwart-wit. Het was de film ongetwijfeld niet ten goede gekomen wanneer die in zwart-wit was gedraaid, maar de ‘stills’ en de omgeving eromheen van Goldblatt leveren mooiere en minder achterhaalde beelden op, dan die van de film zelf, die nu een trage, achterhaalde indruk maakt. Daarnaast zijn de foto’s een mooie aanvulling op de roman zelf en zie je ook in beeld hoe de mannen die „geen albino waren, maar gewoon anders” destructie en verderf brengen in een dorp, waar zelfs in een meer de vissen op de vlucht slaan.

Bekijk de foto’s van Goldblatt op: modernartfilmarchiv.de