Flitsende camera’s en een integrale tv-uitzending: Louis van Gaal is even trainer van Telstar

Overal rond het Buko Stadion in Velsen-Zuid lijkt het een alledaagse woensdagochtend te zijn. Scholieren kriskrassen over fietspaden richting de middelbare. Bij de fysiopraktijk zit een man in trainingsboek met een handdoek om zijn nek te wachten op zijn behandeling. Bij de pomp aan de overkant gooien automobilisten nietsvermoedend hun tank vol.

Binnen in het stadion is juist alles anders. Bij de hoofdingang hebben een kleine honderd belangstellenden zojuist vijf euro betaald om een glimp op te vangen van de rijzige gestalte die elk moment vanonder de hoofdtribune het kunstgras zal betreden. Om de nek van sommigen hangt een sjaal die ze bij hun ticket hebben aangeschaft. „Louis moet winnen”, staat erop.

„Wat is het enig hè”, zegt koffiejuffvrouw Dicky terwijl ze vanuit een thermoskan een bakkie inschenkt die bij de toegangsprijs zit inbegrepen.

„Werelds”, beaamt de bezoeker voor haar.

Zij: „En wat een goed weer hebben we.”

Tegen tien uur vallen de zonnestralen precies op het deel van het stadion waar de bezoekers zich hebben verschanst. Voornamelijk mannen van boven de vijftig zijn het, die elkaar opgewonden groeten. Ze zijn gekomen voor de training van Telstar, een voetbalclub die doorgaans buiten de schijnwerpers vertoeft, maar waar deze ochtend tientallen fotografen en cameramensen elkaar verdringen voor het beste shot van de man die deze oefensessie komt leiden.

Louis van Gaal geniet van de ochtendtraining. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Het is niemand minder dan Nederlands meest beroemde voetbaltrainer van dit moment. Bondscoach Louis van Gaal. Een man wiens nabijheid op deze plek, in het uit drie tribunes bestaande stadion van de nummer achttien van de Eerste Divisie, op aanwezigen het effect heeft van een bedreigde diersoort die plots hun achtertuin is binnen komen wandelen. Een toptrainer in het wild in Velsen-Zuid.

Een lot uit de loterij

Dat Van Gaal de training verzorgt, is een indirect gevolg van Covid-19 en de brainstormsessies die Telstar intern hield om te bedenken hoe de club de crisis zou doorkomen. Het motto van de club luidt ‘betrokken en onverschrokken’ en vertaalde uiteindelijk naar inzamelingsacties waarmee de club een kleine ton ophaalde voor goede doelen. Waarmee de club zelf niet per se geholpen was.

Een loterij. Dat werd dit voorjaar het volgende project. „Als hoofdprijs bedacht ik dat de winnaar een wedstrijd met het eerste elftal zou meespelen”, zegt clubdirecteur Pieter de Waard, een man met lederen puntlaarzen en bretels, die een eigen herenmodezaak had kunnen bestieren als hij niet zo verzot was geraakt op de club waarvan zijn vader vorige eeuw de voorzitter was.

Klinkt leuk, maar dat doen we niet, besliste onder anderen hoofdtrainer Andries Jonker. De club moest zichzelf wel serieus nemen. Telstar blijft immers een profclub, hetzij geleid door een directeur die soms gewoon achter zijn laptop zit te werken als Telstar voetbalt. „Pieter roept altijd dat de wedstrijd een lastige onderbreking van zijn werkweek is”, zegt aandeelhouder en oud-voorzitter Chris B. van der Zwan, een gesoigneerde tachtiger die zijn vrouw ooit op de middenstip ten huwelijk vroeg. „Zoiets kun je eigenlijk niet zeggen als directeur.”

Louis van Gaal leidt de training van Telstar. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

De Waard: „We nemen onszelf toch juist serieus als we een supporter laten mee voetballen?”

Als alternatief kwamen De Waard en zijn kantoorgenoten uit bij Louis van Gaal. Althans, bij diens Truus, want aan haar richtte hij zijn brief met het verzoek of haar – toen nog gepensioneerde – man eenmalig een wedstrijd van Telstar wilde coachen. Niet alleen omdat het Telstar zou helpen, maar ook omdat er aan de loterij twee goede doelen waren gekoppeld: Spieren voor Spieren en Stichting Durf te Dromen.

Dat wilde Van Gaal wel doen. Eind jaren zeventig voetbalde hij nog een seizoen bij Telstar – woensdag herinnerde hij zich nog de beroemde „saté van Tante Leen” die in het spelershome werd geserveerd. Zodoende had Telstar zijn hoofdprijs: een wedstrijd coachen op de bank naast Van Gaal. Met als gevolg dat er vrijdag een hockeyvader uit Haarlem plaatsneemt naast de ex-trainer van Ajax, FC Barcelona, Bayern München en Manchester United. Hoofdtrainer Jonker is eveneens aanwezig en bepaalt ook de opstelling.

Een grap

Toen Telstar bekendmaakte dat Van Gaal een duel in de dug-out kwam zitten, dachten sommigen aan een grap. De club haalde de voorbije jaren wel vaker het nieuws met stunts, maar niet alle berichten bleken waar te zijn. Het idee om op een blauw veld te gaan voetballen ging de wereld over (spelers zouden de bal beter zien) maar was in feite slechts een verzinsel geweest.

In aanloop naar het duel met Jong AZ bestond er eveneens verwarring tussen feit en fictie. Omdat vanaf zaterdag weer volle stadions zijn toegestaan, stelde De Waard voor dat Telstar vrijdagavond om vijf over twaalf zou aftrappen. Meteen hadden de politie en de gemeente in paniek naar het Buko Stadion gebeld om te zeggen dat dat écht niet kon. Het was slechts een grapje geweest.

Op het kunstgras staat Van Gaal inmiddels met de handen in elkaar gevouwen toe te kijken bij de pass- en trapvorm die de spelers van Telstar uitvoeren. „Dat is een goede bal.” Soms verheft hij zijn stem. „Niet één bal moet goed zijn. Elke bal moet goed zijn.”

Van Gaal is populair bij de fans in Velsen-Zuid. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Zijn komst deze ochtend is onderdeel van de voorbereiding op de wedstrijd van vrijdag, hoewel het evengoed waar is dat de sessie is uitgedraaid op een mediacircus waar koffiejuf Dicky van de ene plopkap naar de andere wordt geleid om haar liefde voor Telstar te betuigen. Zoals ze wel vaker heeft gezegd: de club gaat boven haar verjaardag. Het entreegeld gaat volledig naar Spieren voor Spieren.

Rond lunchtijd volgt nog een persconferentie. Van Gaal verklaart dat hij niet twijfelde om de klus af te zeggen, ook al moest hij nog bondscoach worden toen hij zijn jawoord gaf. „Als ik iets beloof, kom ik dat na.” Ten overstaan van zeker tien camera’s zegt hij quasi verbaasd dat hij niet wist dat de training integraal werd uitgezonden. „Live? En de NOS is er ook al. Het is bijna meer dan bij het Nederlands elftal.”

Een paar minuten eerder heeft de vertegenwoordiger van Spieren voor Spieren nog snel een banier van zijn stichting naast het tafereel gezet. Opdat niemand zal vergeten waar het deze dag werkelijk voor dient.