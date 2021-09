ECB: klimaatverandering vormt voor bedrijven en banken in Zuid-Europa een extra risico

Het is een kloof die de eurozone al jaren kenmerkt: het verschil in economische voorspoed tussen noord en zuid. Tijdens de eurocrisis (2011-2013) stonden noordelijke landen via steunfondsen garant voor de redding van Griekenland, Spanje, Portugal en Cyprus. Daarna volgde een Griekse crisis (2015) en, momenteel nog, de coronacrisis, die landen als Italië en Spanje eerder en feller trof dan noordelijke landen, en die zo de kloof verder verscherpte.

Tijdens die crises sprong de Europese Centrale Bank telkens bij om kwetsbare banken en overheden te stutten. Diezelfde ECB noemde woensdag een relatief nieuw financieel-economisch risico dat de kloof tussen ‘noord’ en ‘zuid’ kan uitdiepen: klimaatverandering. Voor het eerst voerde de ECB een ‘klimaatstresstest’ uit voor de economie en voor de financiële sector in de eurozone. Financiële data en klimaatdata over 1.600 banken in de eurozone en over miljoenen bedrijven werden gecombineerd met klimaatmodellen.

Systeemrisico

De conclusie van de ECB: klimaatverandering is de komende dertig jaar een „belangrijke bron van systeemrisico”. Voor heel Europa, maar zeker voor het zuiden. De fysieke impact van de opwarming kan de mediterrane landen extra hard gaan treffen, stelt de ECB. Extreme hitte – denk aan de krap 49 graden die deze zomer op Sicilië werd gemeten – watertekorten en bosbranden vergroten de kans op schade aan productieprocessen en aanvoerroutes van bedrijven, die minder winstgevend worden of failliet kunnen gaan.

Daardoor kunnen ook banken die krediet hebben verstrekt aan die bedrijven in de knel komen. In Noord- en Midden-Europa bestaat weliswaar ook fysiek klimaatrisico, in de vorm van overstromingen zoals die van afgelopen zomer in België, Duitsland en Nederland. Maar dit risico is voor bedrijven daar relatief beperkt, volgens de ECB-berekeningen.

Het aantal bedrijven in Zuid-Europa dat is blootgesteld aan „hoog fysiek klimaatrisico” ligt tussen de 25 procent (Italië) en bijna 100 procent (Griekenland). In Noord-Europa ligt het lager dan 10 procent. Dit verschil zie je terug in de risico’s voor banken die de ECB in kaart bracht. Meer dan 60 procent van het bankkrediet aan bedrijven in Griekenland, Cyprus, Portugal en Spanje kreeg van de ECB het plakkaat ‘hoog fysiek klimaatrisico’. In Frankrijk, Nederland en Duitsland is dit onder de 10 procent.

Naast fysiek klimaatrisico ziet de ECB het ‘transitierisico’: door de energietransitie moeten bedrijven traditionele, vervuilende verdienmodellen en productieprocessen versneld afbouwen, soms tegen hoge kosten. Sommige fossiele bedrijven verdwijnen helemaal. Afwaarderingen en faillissementen van deze bedrijven raken ook banken die de bedrijven hebben gefinancierd. Dit risico geldt voor Noord-en Zuid-Europa ongeveer in gelijke mate, zo vond de ECB.

Lees ook: Klimaat wordt toetssteen monetair beleid ECB

De boodschap van de ECB na de klimaatstresstest luidt: het is beter om „snel” en „geordend” maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, dan daarmee te wachten. Weliswaar zijn de transitiekosten op korte termijn hoog – fossiele economische activiteiten moeten worden gestopt – maar de fysieke schade door hitte, droogte en natuurgeweld op de lange termijn valt dan veel lager uit. Dralen met klimaatbeleid betekent een „wanordelijk” scenario waarin harde maatregelen alsnog „abrupt” moeten worden genomen, tegen hogere kosten. Een derde scenario van ongebreidelde klimaatverandering (met een wereldwijde temperatuurstijging van 3 graden of meer) is economisch helemaal destructief. De schade door natuurgeweld loopt dan op tot 10 procent van het bbp van de eurozone in 2100, vergeleken met een scenario waarbij wel tijdig wordt gehandeld.

Klimaatmodellen

Dit soort scenario’s stoelt op een mix van klimaatmodellen en economische modellen en is omgeven met veel onzekerheid. En hoewel financieel-economische autoriteiten nog aan het begin staan van dit complexe type onderzoek, is hun boodschap aan de politiek consistent: wie nu CO 2 -emissies verlaagt, voorkomt grote problemen later. Onder meer De Nederlandsche Bank, die eerder een klimaatstresstest deed, en het Internationaal Monetair Fonds dragen dit uit.

Nog lastiger is de integratie van het klimaatrisico in het toezicht op banken en andere financiële instellingen. Voor de ‘klassieke’ financiële risico’s zijn er de bankbuffers, die na de financiële crisis van 2008/2009 zijn aangescherpt, in de zogeheten ‘Bazel 3’-regelgeving. Een ‘Bazel 4’, met verdere aanscherping moet binnenkort worden ingevoerd. Maar een ‘Bazel 5’, waarin de klimaatrisico’s zijn meegenomen, laat vooralsnog op zich wachten. Volgend jaar doet de ECB wel een tweede klimaatstresstest, specifiek voor de bankensector. Die moet dieper ingaan op klimaatrisico’s op de balansen van de banken.