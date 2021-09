Doe Maar annuleert tour vanwege ziekte Henny Vrienten

De hele afscheidstour ‘Lijf aan Lijf’ van Doe Maar is afgelast vanwege ziekte van zanger en bassist Henny Vrienten (73). De tour zou beginnen op 29 september in Utrecht beginnen en duren tot 25 november in Zwolle. Organisator Mojo kondigde gisteren nog extra concerten aan voor de tournee, maar annuleert nu alle data. De concerten zullen ook niet in een later stadium worden ingehaald.

„Henny en de andere Doe Maar-leden, alsmede de crew en natuurlijk alle fans, keken enorm uit naar de afscheidstournee. We betreuren allen dat de tour geen doorgang kan vinden en wensen Henny veel beterschap en sterkte”, schrijft een woordvoerder Mojo.

Over de precieze aard van de ziekte van Vrienten worden geen mededelingen gedaan, zegt manager Flip van Ommeren aan de telefoon: „Hij gaat een traject in voor onderzoek in het ziekenhuis. Dat nieuws kwam bij ons gisteren in de loop van de middag, net na de bekendmaking van de nieuwe concerten. Henny wil het verder liever privé houden.”

Vrientens band Doe Maar zou vorig jaar al een afscheidstournee spelen, maar die werd naar dit jaar geschoven vanwege de coronamaatregelen. Met de onlangs aangekondigde versoepelingen werden drie extra concerten aan de tour toegevoegd, waarmee de band 24 keer zou spelen in Nederland en België. „Het moest er een keer van komen.”, aldus de band over die tour. „We kunnen niet eeuwig doorspelen. Hoe graag we dat ook zouden willen. Maar we gaan er nog één keer met volle kracht tegen aan.

Vrienten begon als solo-artiest, maar speelde sinds 1980 in Doe Maar, het grootste succesverhaal van de Nederpop in de jaren tachtig. De albums Skunk, Doris Day en Andere Stukken en 4Us werden Nederpopklassiekers. Doe Maar ging aan het eigen succes ten onder, toen ze als dertigers een publiek van gillende tienermeisjes trokken. Vrienten werkte na 1984 vooral achter de schermen, als film- en televisiecomponist voor onder meer de speelfilm Abeltje en tv-programma’s Het Klokhuis en Sesamstraat. Doe Maar maakte na 18 keer Ahoy’ in 2000 verscheidene, kortstondige comebacks. Met George Kooymans en Boudewijn de Groot trad Vrienten op als de gelegenheidsgroep Vreemde Kostgangers, waarmee hij in 2022 ook een afscheidstour zou doen. Die werd afgelast na bekendmaking van de ziekte van Kooymans.