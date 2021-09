De Tesla Model Y: geen andere stroom-suv kan wat Tesla kan

Tesla’s lijken distributietechnisch moeilijke bevallingen. De Model Y, in Amerika allang te koop, liet hier eindeloos op zich wachten. Vorig jaar zag ik een Duits autoblad zich roerend kwaad maken over de afwerking, maar dat ging over een in de VS gereden auto, dus Duitsland had hem blijkbaar ook niet. Ik was dat bolle ding al haast vergeten toen het afgelopen maand alsnog in Nederland opdook, waar het de ingestorte verkoop van de Model 3 mag compenseren.

Het succes kan een compacte Tesla-suv moeilijk ontgaan, ondanks een basisprijs van 65 mille. Een kleinere Model X met veel pk’s, dat willen mensen. Komt goed. De ‘Long Range’ heeft 351 pk, de ‘Performance’ 462. Ik had geen idee welke Y ik reed omdat vermogen me bij Tesla’s worst is, het gaat toch altijd te hard. Achteraf bleek het de zwakste broeder. Niks van gemerkt. Bloedsnel en best fatsoenlijk afgewerkt. Voor wie nog wel in hiërarchie gelooft; 111 pk meer kosten je zes mille. Laat maar.

Bochten neemt hij met zijn rijzige postuur iets minder strak, maar rijden doet hij weinig anders dan de Model 3. Wel voel je in de besturing meer weerstand. Van de drie ‘stuurmodi’, comfort, standaard en sport, vond ik de standaardstand op een niet onplezierige manier best zwaar; je hebt de virtuele massa van een twee ton zware auto prettig tastbaar aan je handen kleven.

Aan stijl doet Tesla niet. Het laat geen pretentieuze jongens zonder stropdas windbuilen over baanbrekend design. Het laat gebruiksvoorwerpen zo efficiënt mogelijk voor de dag komen. Dit is post-design, zoals bij smartphones die fysiek nog slechts een neutrale huls zijn voor hun digitale inhoud. Er is één lijn, de optimale stroomlijn; en één basisvorm, beperkt flexibel naar gelang de voorgenomen inhoud. Deze moest groot worden. De suv-zus van de 3 klimt vanuit de lage neus dus steiler op naar de voor extra leefruimte gebochelde cabine en daalt vervolgens flauwer af naar de voor meer koffers ofwel de optionele derde zitrij opgehoogde kont. Binnen zie je de het dashboard van de Model 3, een lege boekenplank met een groot scherm dat dankzij permanente updates elke dag een beetje meer kan. Het meubilair komt uit de Model 3, al lijken de stoelen zachter. Voor mij nieuw zijn de functies ‘offroad-assistentie’ en ‘slip-start’, een elektronisch paardenmiddel ‘om het voertuig uit sneeuw, zand of modder te krijgen.’

Overhalen van de trekker

Kopers met gezinnen kijken liever naar de ruimte. Die is indrukwekkend. Met platgelegde achterbank is dit een rijdende container met 2.158 liter inhoud, meer dan veel suvs kunnen zeggen. Daar heb je het antwoord op het Why in Y, want van zijn schoonheid moet hij het niet hebben. Het neerklappen van de rugleuningen achter gaat trouwens komisch onbesuisd met knopjes in de kofferbak. Het ontgrendelen is als het overhalen van een trekker, waarna het meubilair tegen de grond slaat als de beugel van een muizenval. Bij het terugklappen komen, verbeterpunt, de hoofdsteunen vervolgens klem te zitten in de uitgeholde leuningen van de voorstoelen. Ik schoot in de lach om de uitneembare bagagevloer, zielig dunnetjes maar daardoor superlicht en praktisch. Je hoort de autopers al mekkeren over de kwaliteitsbeleving. Vrienden, premium bestaat niet meer. Kijk deze Y. Al was het ding van bordkarton gemaakt, wat moet hier rammelen? Geen knopjes, want die zitten er niet op. Geen ventilatieroosters, want frisse lucht komt uit één doorgetrokken gleuf boven de boekenplank. Wat zou in trilling moeten brengen wat nog trillen kan? De motor niet, die is trillingsvrij. Ook niet de wind, die aan de gladde koets geen houvast vindt. Een slechte weg, akkoord. Maar hij gaat niet offroad, hij rijdt naar Google-datacentra en de Zuidas, en daarvoor veert hij goed genoeg.

De verbruiksmeter zakt snel naar 14,3 kWh, onnavolgbaar weinig voor een forse suv. Terwijl ik Amsterdam en omstreken doorkruis zoals de echte Teslarijder, drukdrukdruk. Stukje Zuid, rondje Ring A10, via de A7 richting Hoorn en terug; normale snelheden, af en toe even doortrappen voor een ademloos publiek want poeh hee, wat kan opa hard. Intussen daalt met de airco aan en Beethoven op vol volume het verbruik naar 13 kWh en nog iets. Een beloofd bereik van 507 kilometer is geen fictie, en laden kunnen Tesla’s supersnel. Geen Europese stroom-suv kan dit. Hoe dapper de concurrentie zich ook weert, Tesla blijft nummer één.