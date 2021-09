De drugsuithalers hebben nu bijna vrij spel in de Rotterdamse haven

1 Wat en wie zijn drugsuithalers eigenlijk?

Hoofdzakelijk jonge mannen, die drugs uit nog niet gescande containers halen die binnenkomen in de haven en de terminal afsmokkelen. Vorige week vrijdag hield de politie een groep van vijf jongens aan bij de APM Terminal op de Tweede Maasvlakte, de jongste was 14. Begin die week belde een groep uithalers het alarmnummer, omdat ze vastzat in een container. De lading met boomstammen nam veel zuurstof op, waardoor de jongens bijna stikten. Hulpdiensten moesten de jongens redden.

Uithalers – of insluipers genoemd – werken in opdracht van smokkelaars. Ze opereren vaak in groepsverband en krijgen per persoon ongeveer 2.000 euro per weggesmokkelde kilo cocaïne, zo leerden de opsporingsdiensten uit eerder onderzoek. „Over het algemeen worden ze door havenpersoneel op de terminal gebracht of toegelaten – chauffeurs, medewerkers, onderaannemers, beveiligers”, zegt woordvoerder Olav Brink van het Openbaar Ministerie (OM).

Ze zijn doorgaans relatief jong, in de leeftijd van 18 tot 28, zegt Brink. „Hun smoesje is vaak dat ze op het terrein zijn om schepen te bekijken.”

Er zijn grofweg twee type uithalers, zegt districtschef Jan Janse van de Zeehavenpolitie: de professionele en de meeloper. De eerste is vaak actief geweest in de haven en heeft daar een netwerk. De meeloper begeeft zich aan de onderkant van het criminele circuit. „Zij worden door een meer ervaren uithaler van straat meegenomen en op een haventerrein geïnstrueerd. Als pakezels dragen zij de drugs.”

2 Veranderen de methodes van deze insluipers?

Robby Roks, criminoloog aan de Erasmus Universiteit, deed onderzoek naar drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven. Hij ziet dat de hulp van medewerkers belangrijker wordt, en dat criminelen zich aanpassen, door de maatregelen die havenbedrijven en autoriteiten nemen.

„Het is moeilijker geworden het terrein op te komen, vanwege toegangspasjes met biometrisch materiaal en striktere controles aan de poort”, zegt hij. Daarom zoeken de uithalers nu naar andere methodes, zoals het laten insluiten in een container. „Op die manier dringen ze het terrein binnen en verblijven ze voor langere tijd in de containers.”

Daarbij maken uithalers vaker gebruik van een ‘hotelcontainer’. Dat is een lege container waarin spullen liggen om het voor langere tijd te kunnen uithouden op het haventerrein, tot soms wel drie dagen. Tot ze een seintje krijgen waar ze drugs kunnen vinden.

3 Hoe groot is het probleem van deze vorm van criminaliteit?

De partijen drugs die het Hit And Run Cargo (HARC)-team van de politie, douane en FIOD onderscheppen worden omvangrijker. Vorig weekend werd nog 4.000 kilo cocaïne ontdekt, verstopt in een container met hout uit Suriname. Straatwaarde: 300 miljoen euro. „Wellicht zijn daarom de groepen die wij aantreffen op het terrein ook groter”, zegt woordvoerder Brink van het OM.

Het is een praktijk die al zo’n vijftien jaar bestaat, zegt Janse van de Zeehavenpolitie, maar het krijgt nu meer aandacht. „Drie jaar terug toen de smokkel intensiveerde zijn we als politie en douane veel intensiever gaan opereren.”

Dat kan een verklaring zijn voor de vele recente aanhoudingen: 110 in de eerste twee weken van september. Heel 2021 waren het er al 325, tegen 281 in 2020. Dat maakt dat er dit jaar in Rotterdam meer uithalers zijn aangehouden dan ooit. Het OM denkt dat veel jongens het terrein opgestuurd worden als afleidingsmanoeuvre. „Als wij die jongens aanhouden gaat daar de aandacht naartoe en kan op andere plekken drugs uitgehaald worden”, zegt Brink.

Frustratie van het OM is dat in de aanhoudingscijfers veel recidivisten zitten. De politie pakte de afgelopen weken jongens op voor wie het een achtste, negende of tiende keer was. „Uithalen heeft momenteel weinig consequenties en levert zo veel geld op, dat ze een aanhouding weinig kan schelen”, legt Brink uit.

De getroffen bedrijven zijn gefrustreerd dat het logistieke proces van de containers stil komt te liggen wanneer uithalers worden aangehouden. „Dat levert financiële schade op voor die bedrijven”, zegt directeur Bas Janssen van ondernemersvereniging Deltalinqs. „Nog los van alle kosten voor maatregelen die zij nemen om het te voorkomen.”

4 Hoe kunnen de drugsuithalers worden aangepakt?

De overheid heeft weinig middelen om de uithalers te vervolgen, stelt het OM. Als zij hen niet in verband kunnen brengen met drugssmokkel, wat vaak niet kan, rest alleen een boete van 95 euro voor het betreden van een terrein dat verboden is voor onbevoegden. En een aanwijzing dat ze in de toekomst niet op het haventerrein mogen komen.

Het OM roept de politiek op vaart te maken met nieuwe wetgeving die onbevoegde aanwezigheid op onder meer containerterminals van de Rotterdamse haven strafbaar stelt. Het wetsvoorstel is al door de Tweede Kamer, maar wacht nog op behandeling in de Eerste Kamer. Woordvoerder Brink van het OM: „Dan zouden rechters celstraffen van een jaar kunnen opleggen. Of hoger, onder bepaalde strafverzwarende omstandigheden.” Dat het OM de politiek oproept een wet te behandelen, is vrij uitzonderlijk.

5 Wat wordt er al gedaan tegen deze problematiek?

Vorige week introduceerden verschillende partijen een training om havenmedewerkers weerbaarder te maken tegen drugsronselaars. In een omgebouwde zeecontainer is een opstelling gemaakt waar rollen worden gespeeld en een scène wordt getoond van een ronselaar die een medewerker benadert. Veertig bedrijven doen mee, bijna vierduizend medewerkers zijn inmiddels aangemeld.

Het zit hem ook in kleine dagelijkse handelingen. „Ga niet met je hesje van je werkgever na werktijd tanken”, zegt Janssen van Deltalinqs, betrokken bij de training. „Zet niet op social media wat je werkomgeving is, of dat je schulden hebt. Dan ben je kwetsbaar.”

Politie, OM en het Scheepvaart en Transport College draaiden dit jaar een proef met een voorlichtingsprogramma voor honderd leerlingen van de opleiding. „Het leek ons handig meer aan de voorkant te gaan zitten, om in de toekomst het ronselen van havenmedewerkers te voorkomen”, zegt Sanne Puntman, als ondermijningsspecialist bij de politie Rotterdam verantwoordelijk voor de uitrol.

Een spijtoptant die zich liet ronselen in de Rotterdamse haven, en jarenlang vastzat, deelt zijn ervaringen met de leerlingen. De officier van justitie praat hen bij over de gevolgen van een aanhouding. En ze ‘spelen’ zelf een criminele organisatie na, om te herkennen op wat voor manieren ze geronseld kunnen worden.

Het driedaagse programma moet vanaf dit schooljaar een vast onderdeel worden van de opleiding. „We doen het vlak voor de groep op stage gaat, zodat het nog vers in het geheugen ligt voor ze de haven in gaan”, zegt Puntman. Het is juist in die leeftijd, rond hun twintigste, dat jongeren vatbaar zijn voor het snelle geld.

6 Doen havenbedrijven en rederijen wel genoeg?

Ze kunnen „veel meer” doen, zegt Janse van de Zeehavenpolitie. „Die bedrijven hebben een logistiek proces waar ze geld mee verdienen. Dat is ontworpen door logistieke mensen, daar zit niet direct iemand bij die kijkt hoe het misbruik tegen te gaan. Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Dat is wat we nu met elkaar aan het doen zijn.”

Als voorbeeld geeft hij de code die een vrachtwagenchauffeur nodig heeft om een container op te halen bij de terminal. In de praktijk is dat nummer volgens hem niet beveiligd. „Er zijn heel veel mensen binnen de havenbedrijven die daar bij kunnen, te veel. Veel ondernemingen in de haven werken met bedrijfsaccounts, waarop iedereen met dezelfde naam en password inlogt. Binnen die bedrijfssystemen zijn geen grenzen getrokken, geen domeinen waar je wel en niet bij kan. Zo zet je de deur open voor smokkelaars. Dat soort processen willen we met die bedrijven aanpassen. Zij zijn daar ook wel toe genegen.”