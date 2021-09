De drie-eenheid van Poen, Pret en Prestige

Het was Prinsjesdag, en ik moest aan Blue Monday denken. Die derde maandag van januari, waarover kranten elk jaar gretig schrijven, omdat het de meest deprimerende dag van het jaar zou zijn. Inmiddels is het verhaal zo vaak herkauwd dat iedereen wel wéét dat het is ontstaan als verzinsel van de reclamebranche, compleet met nep-formule, bedacht om mensen vliegreizen naar het zuiden te laten boeken. Toch blijven we het aanhalen, want de dag is in ons geheugen gegrift en bovendien is het prettig om rituelen te hebben, zelfs als je er niet in gelooft.

Nu was het de derde dinsdag van september, en nog los van het cijfer drie zag ik parallellen. Meer en meer leek Prinsjesdag op een mediagenieke formule om ons door de donkere maanden te helpen. Er werden toezeggingen gedaan, er werd reikhalzend uitgekeken naar de toekomst, maar de plannen van het demissionaire kabinet klonken als holle frasen van een pr-bureau. Blue Tuesday. Tijdens de Troonrede dwaalden mijn gedachten af naar de walrus bij Schiermonnikoog.

Over dagen met een Engelse naam gesproken: zaterdag was het World Clean Up Day. Een initiatief waarop mensen wereldwijd de handen uit de mouwen staken om rondzwervend afval op te ruimen. Het voelde als sympathiek gebaar dat Rutte, Kaag, Hoekstra en de rest juist op dát moment samenkwamen voor een heiweekend. Eindelijk de rommelige formatie onder handen nemen. Maar een grote doorbraak kwam er niet. Wellicht hebben ze wel wat lege muesliwikkels geraapt.

Het veld ruimen is sowieso een precaire term in Rutte-III. Op Twitter trok iemand de vergelijking met de Drs. P-klassieker ‘Dodenrit’. Daarin rijdt een gezin per trojka naar Omsk, door wolven achtervolgd. Om snelheid te maken worden de kinderen één voor één geslachtofferd; de vader blijft het langst zitten. Trojka hier, trojka daar / Leve onze goede tsaar!

‘Sja, enig, Drs. P!’, dacht ik – een anagram van Prinsjesdag, want als er iets helpt op dipdagen is het anagrammen verzinnen. (Overigens legt opperanagrammenmaker Hugo Brandt Corstius in zijn fameuze Opperlans! uit waarom de olleke-bolleke-versvorm van Drs. P holleke-bolleke zou moeten heten.)

Van de trojka van Drs. P gingen mijn gedachten naar de drie P’s: de drie-eenheid van Poen, Pret en Prestige die ik ooit leerde als freelance journalist. Ik moest, zo bezwoer een collega me, een opdracht pas aannemen als die voldeed aan minstens twee van de P’s. Niet alleen voor freelancers is het een geijkte formule: hele huwelijken en carrières zijn op Poen en Prestige gebouwd. De rol van minister-president voldoet vast aan alle drie, anders zou het niet zo lastig zijn om hem los te laten.

Het beste anagram dat ik bij minister-president kon verzinnen was trouwens ‘In inertie? Stem Drs P!’

Alsnog een holle frase, maar wel een die hoopvol stemde.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur bij NRC en schrijft wekelijks een column op deze plek.