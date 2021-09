China gaat geen nieuwe kolencentrales bouwen in het buitenland

China gaat geen nieuwe kolencentrales meer bouwen in het buitenland. Dat beloofde president Xi Jinping dinsdag op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De internationale gemeenschap zette China al langer onder druk om financiering van steenkool in het buitenland stop te zetten. Xi zei dat China ontwikkelingslanden voortaan zal steunen bij de ontwikkeling van groene en koolstofarme energie. Verder weidde de president niet uit over het plan.

Steenkool is de afgelopen jaren wereldwijd minder populair geworden, maar om aan de energievraag te voldoen, ging China tegen de stroom in. In 2020 wekte het land ongeveer de helft van alle kolenstroom in de wereld op. Het grootste deel van de CO 2 -uitstoot in China is afkomstig uit de schoorstenen van kolencentrales. China is verantwoordelijk voor ongeveer 29 procent van alle CO 2 -uitstoot wereldwijd.

Ondanks dat China momenteel de grootste uitstoter ter wereld is, onderneemt het land inmiddels ook stappen om klimaatopwarming tegen te gaan. Zo werd in 2020 het plan gepresenteerd om de CO 2 -uitstoot voor 2030 te laten pieken en ervoor te zorgen dat het land in 2060 klimaatneutraal is. Daarnaast maakt het land vijfjarenplannen voor de energiebesparing in het land.

