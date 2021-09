Algerije sluit luchtruim voor alle vluchten uit buurland Marokko

Nadat Algerije vorige maand al de diplomatieke banden met Marokko had verbroken, sluit het nu ook het luchtruim voor alle militaire en burgervliegtuigen uit het buurland. Dat besluit is volgens de Algerijnse autoriteiten genomen vanwege de „aanhoudende provocaties en vijandelijke praktijken” van Marokko, schrijft persbureau Reuters.

De relatie tussen de Noord-Afrikaanse buurlanden is al decennialang uiterst slecht. De landsgrenzen zijn sinds 1994 gesloten, maar vliegverkeer was er nog wel mondjesmaat. Momenteel is er onenigheid over het verblijf in Algerije van rebellenleider Brahim Ghali van de onafhankelijkheidsbeweging Polisario Front in de Westelijke Sahara. Marokko annexeerde de Westelijke Sahara in de jaren zeventig en is fel tegenstander van die onafhankelijkheidsbeweging.

Ondertussen beschuldigde de Algerijnse minister van Buitenlandse Zaken, Ramtane Lamamra, zijn buurland er afgelopen maand van spionagesoftware te hebben gebruikt tegen Algerijnse functionarissen. Eerder had de Marokkaanse koning Mohammed VI nog opgeroepen tot betere banden met Algerije, hier lijkt vooralsnog weinig van terecht te komen.