Algemene Politieke Beschouwingen 2021

De PVV-leider richt zich in zijn betoog nu op de in zijn ogen te grote aandacht voor gendervraagstukken en „pan-seksuelen”, vooral op basisscholen. Kinderen „die nog niet eens kunnen lezen en schrijven” gaan volgens hem gebukt onder deze „woke-dictatuur van politiek correct Nederland”. Scholen moeten zich hierbuiten houden, vindt Wilders. De verantwoordelijkheid voor seksuele opvoeding moet wat de PVV-leider bij de ouders worden gelaten. „Ik heb zelf geen kinderen, maar ik zou het verschrikkelijk vinden als mijn kind op school zou leren over gender queens.”

Wilders begint nu over de tweedeling die in de maatschappij zou dreigen door invoering van de coronapas. Farid Azarkan (Denk) spreekt de PVV-leider hierop aan. Volgens Azarkan stuurt Wilders zelf al decennia aan op een tweedeling, met zijn tirades tegen migranten. Als het aan Wilders zou liggen, zegt Azarkan, zou elke Nederlander met een migratieachtergrond een ´QR-code´ krijgen. Wilders: „Ik wil een Nederland waar onze eigen mensen voorgaan.”

Het debat gaat over Afghanistan en de vraag in hoeverre gevluchte Afghanen moeten worden opgevangen door Nederland. Wilders vindt dat ze zoveel mogelijk in de regio moeten worden opgevangen, door landen rondom Afghanistan zelf. Tegen Jetten: „U zegt, net als Merkel, wir schaffen das. Ik zeg: wir schaffen es nicht.” Jetten zelf: „Wat een droevig en negatief wereldbeeld heeft Wilders.”

Wilders vraagt zich af: waar is Kaag?

Het debat is begonnen met de eerste termijn van Geert Wilders (PVV). „Waar is Sigrid Kaag?”, zo begint de PVV-leider. Kaag zei gisteren dat ze niet bij het debat zou zijn omdat ze dat niet zuiver vindt – voor ze aftrad als minister van Buitenlandse Zaken werkte ze mee aan de begrotingen. Maar volgens Wilders was Kaag nooit van plan om bij de Algemene Politieke Beschouwingen te zijn, omdat ze als minister van Buitenlandse Zaken naar de vergadering van de Verenigde Naties in New York zou gaan. Volgens Wilders is Kaag „bang voor het debat”.

Rob Jetten, die Kaag vervangt als woordvoerder bij D66, stelt dat Wilders een „Kaagobsessie” heeft. „Elke keer dat Wilders weer over Kaag begint laat dat zien hoe bang hij voor haar is.” Ook Sophie Hermans (VVD) verdedigt Kaag, zij heeft volgens Hermans „een loepzuivere staatsrechtelijke reden”. Ze vindt het „ver beneden peil” dat Wilders Kaag persoonlijk aanvalt terwijl zij zich niet kan verdedigen. Rutte knikt instemmend. „Dat mevrouw Kaag niet kan reageren ligt niet aan mij, maar aan Kaag zelf. Ze had hier moeten zijn”, aldus Wilders. „Ze is niet eens in de zaal aanwezig.”

Wilders gaat daarna verder met de aanval op Kaag: dat zij is afgetreden als minister van Buitenlandse Zaken heeft niks veranderd omdat ze nog wel meedoet met de formatie, aldus de PVV-leider. Er moeten nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, stelt Wilders, omdat er maanden na de verkiezingen nog geen nieuw kabinet is. Hij noemt Nederland „de nieuwe DDR, de Democratische Dictatuur Rutte”, omdat het demissionaire kabinet nog grote beslissingen maakt, zoals het coronatoegangsbewijs. Hij rekent ook daar de opvang van Afghaanse vluchtelingen toe: „opvang in de regio” betekent volgens Wilders „opvang in de Nederlandse regio”.