‘Afgelopen jaren was het een kwestie van overleven’, zegt de sociaal advocaat

Bij hoge uitzondering heeft sociaal advocaat John Crepin een fles champagne koud gezet in zijn bescheiden kantoor in de Rotterdamse achterstandsbuurt Zuidwijk. Dat is niet om het Prinsjesdag-nieuws te vieren dat het kabinet 154 miljoen euro uittrekt voor de sociale advocatuur. Crepin zit deze maand veertig jaar in het vak en ter ere daarvan komt woensdagmiddag de deken van de lokale Orde van Advocaten op bezoek.

„Een beetje laat”, zo kwalificeert Crepin het extra geld voor zijn beroepsgroep. „Wij strijden al meer dan dertig jaar voor betere vergoedingen voor de sociale advocatuur en het is alleen maar minder geworden.”

Crepin is een sociaal advocaat van het eerste uur. Hij studeerde rechten in de jaren 70, toen het invloedrijke juridische maandblad Ars Aequi een editie met een volledig zwarte kaft uitbracht om advocaten te prikkelen na te denken over waartoe zij op aarde waren: rechtshulp bieden aan hen die het nodig hebben. Sociaal bevlogen juristen startten rechtswinkels in woonwijken en vormden advocatencollectieven om de drempel voor juridische bijstand te verlagen.

„Ik ben bewust niet de kant van de beter verdienende commerciële advocatuur opgegaan. Ik ben dit vanuit idealisme gaan doen en blijven doen, de afgelopen jaren was het echt een kwestie van overleven”, zegt Crepin.

Tegenover stijgende kosten, van verplichte opleidingen tot ict en ondersteunend personeel, stonden geen extra vergoedingen. In goede jaren verdiende Crepin circa 60.000 euro bruto per jaar. „Dat is de laatste jaren zeker niet gelukt.” Een commercieel advocaat verdient makkelijk anderhalf tot twee keer zoveel. Crepin, die volgend jaar op 67-jarige leeftijd stopt als strafrechtadvocaat, vindt het niet vreemd dat veel collega’s de afgelopen jaren op jongere leeftijd zijn afgehaakt. Een gevolg daarvan is volgens hem bijvoorbeeld dat er in Rotterdam nauwelijks nog asieladvocaten zijn, omdat er financieel zo weinig tegenover staat.

Rechtsbijstand

Sociaal advocaten als Crepin werken voor cliënten die gebruikmaken van het Nederlandse gesubsidieerde stelsel van rechtsbijstand. De overheid trekt daarvoor jaarlijks zo’n 400 miljoen euro uit.

Bij juridische problemen zoals een strafzaak, echtscheiding of asielprocedure hebben mensen – mits hun inkomen onder de grens van 28.600 euro bruto zit (voor gezinnen 40.400) – recht op een advocaat die (deels) door de staat wordt betaald. De advocaten ontvangen een vastgesteld tarief dat per type zaak wisselt. Vorig jaar behandelden sociaal advocaten 360.000 zaken, blijkt uit cijfers van de Raad voor Rechtsbijstand. Vijf jaar geleden waren dat er nog 430.000.

Hoewel meerdere kabinetten drempels voor het gebruik van sociaal advocaten opwierpen, bijvoorbeeld via eigen bijdragen, zette minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) er volgens advocaten écht de bijl in. Hij negeerde het advies van de commissie-Van der Meer die in 2017 constateerde dat sociaal advocaten onderbetaald worden, omdat daadwerkelijk gewerkte uren in veel gevallen niet werden vergoed. Dat rechtzetten zou 127 miljoen kosten.

De kern van Dekkers beleid is het aantal rechtszaken drastisch terugdringen via nieuwe vormen van geschilbeslechting. Hij gaf hoog op over een experiment waarbij juristen van rechtsbijstandsverzekeraar Achmea een deel van het werk van sociaal advocaten zouden overnemen. Advocaten hebben volgens hem een ‘perverse prikkel’ om onnodig te procederen.

Het leidde tot protesten en stakingen van advocaten en felle kritiek van oppositiepartijen als de SP, die stelden dat de toegang tot het recht in gevaar kwam. Het kabinet hield voet bij stuk en veranderde pas van koers na het aftreden wegens de Toeslagenaffaire in januari. Uit de justitiebegroting van Prinsjesdag blijkt dat komend jaar 154 miljoen extra naar de sociale advocatuur gaat.

Beste Prinsjesdag in jaren

„Het is de beste Prinsjesdag in jaren, omdat nu op de voorgrond staat dat een sterke sociale advocatuur nodig is”, zegt voorzitter Reinier Feiner van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. Met het extra geld zou het inkomen van sociaal advocaten straks moeten uitkomen op dat van ambtenaren in schaal 12 (tussen de 3.800 euro en 5.600 euro bruto per maand).

Toch is Feiner kritisch. Het betreft geen structureel bedrag: in 2025 is het alweer teruggebracht naar 64 miljoen. Volgens Dekker kan dat om twee redenen. Hij verwacht, zonder enige toezegging op zak, dat commerciële advocatenkantoren geld in het solidariteitsfonds zullen storten. Verder gaat Dekker er nog steeds van uit dat er fors minder rechtszaken zullen zijn.

Feiner: „Dat is een rare doelstelling van een minister die weet dat meer dan 60 procent van de rechtszaken die hij wil verminderen tegen de overheid zelf zijn. Dat mensen naar de rechter stappen, ligt niet aan hen, maar aan de bestuurscultuur op ministeries en bij bestuursorganen. Met goede wetgeving en uitvoering voorkom je rechtszaken. Maar er is nog geen begin zichtbaar van een nieuwe bestuurscultuur.”

Feiner maakt zich bovendien grote zorgen over ‘zijn’ sector die de afgelopen jaren is „uitgehold”. In sommige rechtsgebieden, zoals familierecht, kregen sociaal advocaten zo slecht betaald dat zij qua inkomen bijna zelf voor een sociaal advocaat in aanmerking kwamen. Sommige advocaten huurden een student in om via diens universiteitsaccount toegang te krijgen tot kostbare juridische databases.

Gebrek aan perspectief

De grootste zorg van Feiner is dat het aanbod sociaal advocaten opdroogt vanwege een gebrek aan perspectief. Op bijna 18.000 advocaten is er een ‘harde kern’ van zo’n 2.700 sociaal advocaten die jaarlijks minimaal 51 zaken behandelen, blijkt uit cijfers van de Raad van de Rechtsbijstand. Omdat de nieuwe aanwas stokt, advocaten om financiële redenen stoppen én vanwege de vergrijzing daalt het aantal sociaal advocaten sinds 2015 met honderden per jaar.

Feiner: „Ik vrees dat er straks onvoldoende sociaal advocaten zijn. Mensen met een kleine portemonnee krijgen dan een hbo-jurist in een call-center van een rechtsbijstandsverzekeraar. Die moet het opnemen tegen de zwaar gespecialiseerde advocaat van woningcorporatie of de overheid. Dan ontstaat tweederangs recht.”