#155 Hoe belangrijk was Hitler?

Boekenkasten zijn vol geschreven over de Tweede Wereldoorlog en de gruwelen van de Holocaust. Het lijkt alsof historici zichzelf dezelfde vraag stellen: hoe kon het Duitse volk vallen voor het nazisme? En wat was de rol van Adolf Hitler, als charismatisch extremist? Wat zegt 75 jaar Hitlervorsing over de kracht van geschiedenis van wetenschap?

Host: Lucas Brouwers

Gast: Bart Funnekotter

Co-host: Hendrik Spiering

Producer: Elze van Driel

Fragmenten die je hoort komen uit trailers van de documentaire 'The Meaning of Hitler' en 'Nazi Megastructures' van National Geographic.

