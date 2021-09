14 tips van lezers om het vakantiegevoel vast te houden

Maandag valt hier en daar een bui, de zon gaat tegen half acht onder, er zijn files op de volgende wegen… Wie op dit moment, een week na het begin van de astrologische herfst, nog een vakantiegevoel heeft, is ergens heel goed in.

Twee weken geleden vroeg NRC: hoe houdt u dat ontspannen vakantiegevoel vast? In de hoop dat het antwoord op tijd zou komen. 52 lezers deelden hun ideeën en inzichten. Van: „Maak een afspeellijst met nummers die je tijdens je vakantie hebt gehoord” tot „los oud verdriet op”.

Als je een matrix zou maken met boven de vakantieliefhebbers, onder de thuisblijvers, links de doeners en rechts de denkers, krijg je de verschillende types in beeld. Linksboven de vakantievierders die met praktische kneepjes de vakantie thuis rekken of terughalen, rechtsboven de reizigers die met mindfulness rust in het nu vinden. Rechtsonder de thuisblijver die een permanent vakantiegevoel haalt uit ‘het leven’. Linksonder de vrouw die al twintig jaar woont waar ze het liefst op vakantie ging.

Zo krijg je meteen een idee in welk kwadrant je zelf past. Of je op slippers blijft lopen (desnoods met sokken) of het eerder zoekt in mentaal stretchen: je zegeningen tellen, erkennen dat werk niet altijd leuk is, de dag beginnen met meditatie. En misschien kom je wel op het kruispunt van de matrix uit, zoals Liesbeth Huisman, die na haar vakantie in een bosrijke omgeving haar tuin gaat aanpakken („Ik heb een ceder in mijn tuin geplant”) en tegelijk inspiratie haalt uit poëzie: De Ceder, van Han G. Hoekstra.

Eén tip komt in verschillende gedaanten opvallend vaak terug: neem vaker een minivakantie. Lonneke Kegel gaat na het werk met haar gezin naar het strand. Nathalie en Zita laten doordeweeks en weekend door elkaar lopen: ga eens op dinsdag uitgebreid eten, naar de sauna of het theater. Astrid Baan tipt: knip één vakantieweek op in vijf losse dagen en trek er door het jaar heen vijf dagen samen op uit in eigen land. Vaker genoemde variant: geen lange zomervakantie, maar twee korte vakanties in voor- en najaar.

Uiteindelijk kun je het vervagende vakantiegevoel ook zien als een luxeprobleem. Diana Jansma wijst erop dat je je vakantiegevoel alleen kan kwijtraken als je met vakantie kán. Ook Melanie Keuning relativeert zo de winterdip. En met een beetje humor. Vlak na de zomer fantaseer je nog over je eigen huisje in Frankrijk en blijf je stug bon appétit zeggen. In februari smaken de pastis en de wijn van je favoriete Franse wijnboer niet meer. „Alleen La vache qui rit gaat nog wel. Nog even volhouden.”

Lees ook: Lezersoproep: hoe blijft u na de zomer ontspannen?