Aflevering 1: Generatie Dutroux

Plotselinge angst voor witte busjes, voor ontvoeringen, en voor kelders: er was een voor, en een na Dutroux. Wat deed de zaak-Dutroux met wie destijds opgroeide en met hun ouders? Wat veranderde er daarna in het denken over seksueel misbruik, en wordt er nu anders omgegaan met ontvoeringen dan voor 1996? Justitiejournalist Gabriella Adèr en correspondent België Anouk van Kampen gaan in gesprek met generatiegenoten, psychiater Dirk De Wachter, en Child Focus.