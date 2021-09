Zeven tips voor het Nederlands Film Festival

Do Not Hesitate

Thriller waarin drie Nederlandse militairen in een onbepaald land dat aan Afghanistan doet denken, stranden met een kapotte tank. Een ontmoeting met een koppig lokaal jongetje, onervarenheid, dorst en stress zorgen voor totale escalatie. Actueel PTSS-studiemateriaal.

De Bellers

Confronterende docu die opent met een slechtnieuwsgesprek. Er zullen er vele volgen in de film die leden volgt van het IC-supportteam van het UMC Amsterdam aan het begin van de coronapandemie, wanneer zij het enige contact vormen tussen coronapatiënten en naasten.

Drijfzand

Een dochter (Hanna van Vliet) raakt in dit drama in de knoop met dwangstoornissen als haar dominante moeder en een succesvol actrice (Elsie de Brauw), geheugenproblemen krijgt en hulp nodig heeft. Kiest ze voor haar gezin en geluk? Of vervalt ze in oude patronen?

No Hay Camino

Heddy Honigmann richt de camera op zichzelf, haar werk, mensen en plekken die voor haar bepalend waren, nu ze weet dat ze niet lang meer te leven heeft. De documentairemaakster is ook een van de drie ‘Masters’ die tijdens het festival in gesprek gaan met een gast.

Wie vertelt, wie bepaalt?

Online en offline te volgen debat over onderwerpen die de afgelopen tijd in de aandacht stonden zoals de omgang met films die door sommigen als controversieel of ongepast worden ervaren, culturele toe-eigening en artistieke vrijheid. Gasten zijn o.m. castingdirector Susanne Groen.

The Spectacular

Miniserie met Hadewych Minis als hoofd van een opsporingsteam dat eind jaren 80 de jacht opent op een IRA-cel. Het onderzoek concentreert zich snel op de meedogenloze Fiona Hughes, die de leiding had van een moordcommando dat in de Limburgse grensregio Britse soldaten doodde.

Crazy Days

Ontroerend tijdsdocument over het maakproces van Le Nozze di Figaro door De Nationale Opera midden in de coronapandemie. Zangers worstelen, de dirigent kookt van frustratie en naar familie wordt facetimend gehunkerd. Een anker biedt de schoonheid van Mozart.