Verveelde gevangenen die wachten op Godot

Mislukt acteur Étienne Carboni (Kad Merad) verdient zijn geld door rollenspeltrainingen te geven aan het bedrijfsleven. Maar zijn meeste tijd gaat op aan een theaterproject in de gevangenis. Slechts weinig gevangenen doen eraan mee en ze zijn niet bijster gemotiveerd. Dat verandert als Étienne voorstelt het beroemde toneelstuk Wachten op Godot van Samuel Beckett te doen, dat in zijn optiek heel dicht bij de belevingswereld van de verveelde gedetineerden ligt. Eerst zijn ze afhoudend, maar allengs worden ze enthousiast, ook al kost het sommigen moeite de tekst uit hun hoofd te leren.

Intussen ziet de professioneel vastgelopen Étienne het project als zijn kans weer terug te keren in de theaterwereld. Ondanks tegenwerking lukt het Étienne een theatertournee te organiseren, begeleid door nukkige bewakers.

Un triomphe is een sympathieke feelgoodfilm met een multiculturele cast, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Midden jaren tachtig ensceneerde de Zweedse acteur-regisseur Jan Jönsen in een zwaarbewaakte gevangenis Beckett met veroordeelden. In zijn iets te luchtige adaptatie verplaatst regisseur en coscenarist Emmanuel Courcol de handeling naar hedendaags Frankrijk.

Courcols film bevat een heel klein beetje kritiek op het strenge gevangenisregime, maar draait vooral om het plezier dat de gevangenen langzaam hervinden in hun leven. Zij begrijpen maar al te goed de parallellen tussen hun uitzichtloze bestaan en dat van de personages uit Becketts absurdistische toneelstuk, die vergeefs wachten op de komst van Godot.

Komedie Un triomphe Regie: Emmanuel Courcol. Met: Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho, Sofian Khammes, Pierre Lottin, Wabinlé Nablé. In: 40 bioscopen ●●●●●

