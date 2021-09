Trudeau wint in Canada, maar krijgt geen meerderheid

De Liberale Partij van de Canadese premier Justin Trudeau heeft de vervroegde parlementsverkiezingen gewonnen, maar krijgt geen meerderheid in het Lagerhuis. Trudeau kan doorregeren met een parlementaire minderheid. Dat melden Canadese media.

De politieke verhoudingen in het Lagerhuis in Ottawa blijven volgens voorlopige uitslagen nagenoeg ongewijzigd bij de verkiezingen, die Trudeau vorige maand uitschreef, twee jaar voordat zijn vorige mandaat zou aflopen. Hij hoopte dat zijn partij een meerderheidsmandaat zou krijgen naar aanleiding van het beleid van zijn regering tijdens de coronapandemie, zoals peilingen uitwezen voordat de campagne begon.

De 49-jarige Trudeau, die scherp is bekritiseerd voor het uitschrijven van verkiezingen die door velen als onnodig werden beschouwd, is door Canadese kiezers niet beloond voor zijn gok - maar is niettemin voor de derde keer gekozen tot premier. Hij kwam in 2015 aan de macht met een klinkende zege, maar regeert sinds een moeizame herverkiezingsstrijd in 2019 met een parlementaire minderheid.

Verhoudingen nagenoeg ongewijzigd

Volgens voorlopige uitslagen krijgen de Liberalen 156 zetels in het Lagerhuis, één zetels minder dan ze wonnen bij de vorige verkiezingen. Er zijn 170 zetels nodig voor een meerderheid in het 338 zetels tellende Lagerhuis.

Ook de Conservatieven, de grootste oppositiepartij, bleven met 121 zetels steken op ongeveer hetzelfde aantal als in 2019. Het separatistische Bloc Québécois stond eveneens op een gelijke stand als in 2019, de sociaal-democratische NDP op lichte winst van enkele zetels.

De Groenen stonden op twee zetels. De rechtspopulistische People’s Party, die ageert tegen vaccinatiebeleid, lijkt er niet in te slagen een zetel te winnen in het parlement.

Hoewel de uitslag op papier een zege is voor Trudeau, komt hij politiek verzwakt uit de verkiezingsstrijd. Hij lijkt niet in staat om opnieuw een meerderheidsmandaat te winnen en begint mogelijk aan zijn laatste termijn als aanvoerder van de Liberale Partij.

Bovendien kreeg de Liberale Partij evenals bij de vorige verkiezingen landelijk een kleiner aandeel van de stemmen dat de Conservatieven: 31,8 procent tegenover 34,1 procent. Wegens het kiesdistrictenstelsel en een concentratie van Conservatieve kiezers in westelijk Canada vertaalt dat zich in meer zetels voor de Liberalen.

Evenals in het vorige parlement zal Trudeau moeten samenwerken met andere partijen om zijn agenda door te voeren. Vooral de sociaal-democratische NDP ligt daarbij opnieuw voor de hand als gedoogpartner in het Lagerhuis. Samen behouden de twee partijen een meerderheid. Formele coalities zijn niet gebruikelijk in het Canadese parlementaire stelsel.

