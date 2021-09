Terug naar kantoor – welk type ben jij?

Ik ken mensen die al sinds maart 2020 verplicht thuiswerken. Komende week mogen zij van het kabinet weer naar hun werk „als dat nodig is”. Zaterdag wordt bovendien de anderhalvemeterregel geschrapt en vervangen door „het dringende advies elkaar de ruimte te geven”. Ook op kantoor.

Toen ik er op Twitter naar vroeg of mensen zin hebben om te gaan, er met een gerust hart weer naartoe durven of zich zorgen maken (over ongevaccineerde collega’s), kreeg ik een berg reacties. Ik zag negen typen collega’s ontstaan.

1 De collega die niet kan wachten om z’n collega’s weer te zoenen. Heeft 18 maanden thuis zitten wegkwijnen, zijn collega’s hartstochtelijk gemist en staat nu te trappelen om zich weer in alle borrels, heidagen, lunches en scrums onder te dompelen. Ligt in hinderlaag achter de kantoorplant om je te knuffelen, over je schouder op je scherm mee te kijken en gaat op je bureau zitten. Is gevaccineerd en totaal niet bang om besmet te raken. Maakt zich wel zorgen of niet te veel ongevaccineerden besmet raken waardoor er weer een lockdown van kracht wordt. Moet elke avond naar huis gestuurd worden.

2 De collega die doodsbang is om besmet te raken. Komt in een astronautenpak, je weet wel, met zo’n bol, naar kantoor en weigert borrels, vergaderingen en uitjes tenzij ze buiten zijn. Vraagt of collega’s gevaccineerd zijn en gaat niet naast ze zitten als dat niet het geval is. Vraagt zijn baas om collega’s die niezen en hoesten naar huis te sturen. Vindt dat ongevaccineerden verplicht zijn zich elke dag te laten testen en zet overal de ramen open. Staat de hele dag heel hard – want op afstand – met type 6 te discussiëren.

3 De collega die baalt dat iedereen terugkomt. Heeft anderhalf jaar stug – deels illegaal – doorgewerkt op kantoor, en ziet nu met lede ogen zijn ruimte weer vollopen met kletsende collega’s. Draaide de afgelopen achttien maanden zijn eigen muziek op de stille zaal, sliep er af en toe in een slaapzak en heeft een tosti-ijzer, roeimachine en twee gasbrandertjes naast z’n bureau waar hij alle recepten van Ottolenghi op gemaakt heeft.

Is gevaccineerd en niet bang om besmet te raken – „in de trein kun je ook besmet raken”. Heeft wel hoge kamerschermen om z’n flexplek heen gezet om nog iets van zijn oude autonomie te bewaren. Neemt anti-vaxxers niet (meer) serieus als collega.

4 De collega die steeds vergeet dat hij niet meer thuis zit. Komt in ochtendjas, joggingbroek en op slippers naar kantoor. Gaat om de twee uur z’n hond uitlaten. Rolt met z’n ogen in vergaderingen, gaapt hoorbaar en lacht iedereen uit omdat hij denkt dat z’n camera en microfoon uitstaan. Zegt steeds „moment, de postbode belt”, „hoor je mij?”, en „sorry, je valt weg”. Stak laatst een sigaret op in de vergadering.

5 De collega die vastbesloten is van ‘hybride werken’ een succes te maken. Heeft een goed doortimmerd plan gemaakt om op dinsdag, woensdag en donderdag naar kantoor te gaan en de rest thuis. Heeft een excelletje gemaakt wie er op de andere dagen moet zijn en heeft uitgerekend dat 80 procent van de vergaderingen kan worden afgeschaft. Is gevaccineerd en niet bang besmet te raken maar vindt wel dat collega’s met klachten thuis moeten blijven. Gelooft in kantoor, maar ook in geconcentreerd thuiswerken. Was wel weer bekaf de eerste week, „door alle prikkels”.

6 De anti-vaxxer. Is niet gevaccineerd omdat hij óf niet in corona gelooft, bang is dat het vaccin onvoldoende is uitgetest, of omdat hij bang is dat hij dan automatisch op de 5G zit en nooit meer zijn telefoon hoeft op te laden. Houdt zich stil over vaccineren omdat hij in de minderheid is op het werk, óf staat voortdurend met type 2 te discussiëren waardoor niemand z’n werk meer kan doen.

7 De collega die geen keuze heeft omdat zij of hij in het onderwijs, de zorg, bij de politie, in de detailhandel of in een ander beroep ‘op locatie’ werkt. Hoopt dat zijn vaccinatie werkt. Lacht meewarig als kantoortijgers over hun zorgen beginnen.

8 De collega die met geen stok naar kantoor te krijgen is. Komt nooit meer terug. Gaat nooit meer in de file staan om naast een collega te gaan zitten „die de hele dag in m’n nek zit te aerosolen”. Als ze hem op kantoor willen zien, moeten ze hem met een busje in een dwangbuis ophalen.

Geloofde sowieso al nooit in kantoor. Heeft het afgelopen anderhalf jaar thuis meer werk verzet dan in de tien jaar ervoor op kantoor. Heeft een rechtsbijstandsverzekering afgesloten met de module werk en belt met de vakbond, de OR of de MR zodra zijn baas begint over de verplichting om weer naar het werk te komen. Heeft een greppel gegraven om zijn huis en zandzakken voor zijn voordeur.

9 De collega die niemand mist. Zit sinds corona thuis en iedereen hoopt en bidt dat de baas hem daar laat zitten.

Japke-d. Bouma via Hoe was jouw week? Tips voorvia @Japked op Twitter.