Slaapwandelen door de Hermitage

Kampvuurfilms doopte ik dit genre, nadat ik de passagiers op een Russische riviercruise elke avond rond een jumboscherm had zien samenkomen voor films waarin de camera langs schijnbaar identieke orthodoxe kloosters en naaldbossen glijdt terwijl een zalvende stem over ‘erfgoed’ en ‘traditie’ lispelt. In een vredig roesje, alsof ze in de sintels van een kampvuur staarden.

Het kunnen natuurfilms of cultuurfilms zijn, maar het doel van kampvuurfilms is je zonder spektakel, personages, tournures of plot anderhalf uur in een halfslaap te sussen. In Hermitage – The Power of Art verzorgt acteur Toni Servillo – met culturele fedora op zijn hoofd – de zalfstem.

We beginnen zijn tour d’horizon bij Peter de Grote, die wrede, visionaire bouwer van Sint Petersburg, zo tragisch, zo grandioos! Het sieraad op zijn door slavenbotten gestutte, schijnbaar uit één blok graniet gehouwen venster op Europa met zijn 42 eilanden en 400 bruggen werd de Hermitage. De liefdesbaby van Catharina de Grote en haar 21 minnaars, met 3 miljoen exquise kunstwerken: Rembrandt, Rubens, de Pauwenklok. De Hermitage is een glorieuze bundeling van ons lijden, want de Russische ziel bestaat. Ja, dat weet ik nu zeker, zo naïef en puur en genereus …

Oeps, sorry. Ik liet me even meeslepen, te lang in het kampvuur gestaard. De camera cirkelt en glijdt erop los in Hermitage – The Power of Art: langs kitscherig gekleurde plaatjes van Sint Petersburg, barok schilderij en trompe-l’oeil, Zwanenmeer en Dostojevski, gedoemde tsaar en Nevski Prospekt. Alles aanstippen, niks uitdiepen, terwijl cultuurpausen – Sokoerov, Piontrovski – bedachtzaam slavofiele wijsheden prevelen. Enorm rustgevend, deze luxe uitgevoerde toeristenfolder.

Documentaire Hermitage – The Power of Art. Regie: Michele Mally. In: 31 bioscopen ●●●●●

