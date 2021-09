Onze puberdochters van 16 en 14 vinden het stomvervelend als ik thuis vertel over de voldoening die ik haal uit mijn pilates trainingsuren. Toen ik na een verfrissende duik de zee uit kwam lopen in bikini werd dat weer helder. Vanaf het strandlaken riep de oudste hoorbaar verrast: „Mam, je hebt gewoon serieus een sixpack!” De jongste verfijnde: „Het is wel een sixpack onder een laag focacciadeeg, hoor mam.”

