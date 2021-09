Shell verkoopt belang in olieveld in de VS, mogelijk ook vanwege vonnis in Den Haag

Shell kondigde maandag de verkoop aan van zijn belang in een van de grootste olievelden voor schalieolie in de Verenigde Staten, het Permian Basin. Dat veld is gelegen in het uiterste westen van Texas, nabij de grens met New Mexico. Shell beheerde daar een gebied van ruim honderdduizend hectare. Concurrent ConocoPhillips betaalt 9,5 miljard dollar (8,1 miljard euro) voor het veld, dat goed is voor ongeveer 6 procent van Shells olieproductie.

Het Brits-Nederlandse olieconcern was sinds 2012 actief in het gebied en beschouwde het als een belangrijk onderdeel van zijn Amerikaanse activiteiten. Anderhalf jaar geleden meldde het bedrijf nog dat het van plan was ten minste vijf jaar lang 3 miljard dollar per jaar te investeren in het veld. Eind vorig jaar werd nog een nieuw hoofdkantoor geopend in het gebied – volgens een woordvoerder een teken van betrokkenheid bij de regio.

In een bericht aan de „Permian-gemeenschap” schrijft Shell vandaag op zijn website dat het bedrijf trots is op de bereikte resultaten. Er zou veel aandacht zijn besteed aan veiligheid en milieu. Shell is volgens eigen zeggen erin geslaagd om de „broeikasgas- en methaanintensiteit met 80 procent te verminderen en het affakkelen van gassen sinds 2017 met 80 procent te reduceren”.

Wie oppompt maakt niets uit

Dat roept de vraag op waarom Shell dan alsnog heeft besloten het Permian Basin te verkopen. Toen een paar maanden geleden de eerste signalen kwamen dat Shell van het veld af wilde, werd meteen een verband gelegd met het vonnis van de Haagse rechtbank in mei, waarin Shell wordt verplicht zijn uitstoot van broeikasgassen vóór 2030 te verminderen met 45 procent (ten opzichte van 2019). Het lijkt waarschijnlijk dat Shell al langer nadacht over vertrekken uit het gebied – schalieolie is een woelige markt, zeker ten tijde van de coronacrisis toen de olieprijs de winning van olie onrendabel maakte.

Het Haagse vonnis zal de besluitvorming over wat te doen met het Permian Basin zeer waarschijnlijk in een stroomversnelling hebben gebracht. Immers, hoewel de rechter Shell niet heeft verplicht om die 45 procent ook te halen, is er wel sprake van een (zeker niet-vrijblijvende) inspanningsverplichting. Shell heeft gezegd het vonnis te betreuren, maar tegelijkertijd laten weten bestaande plannen voor CO 2 -reductie te „versnellen”. Het verkopen van het Permian Basin past binnen die nieuwe strategie.

Shell zal een deel van de ongeveer 7 miljard dollar die na de verkoop overblijft, uitkeren als extra dividend aan de aandeelhouders. Ook zal een deel van het geld vermoedelijk gebruikt worden om eigen aandelen terug te kopen. De rest wordt ingezet voor ‘de energietransitie’. In de uren na de verkoop steeg het aandeel Shell met 1,5 procent.

De uitstoot van broeikasgassen zal hierdoor dalen op de jaarrekening van Shell, maar het klimaat schiet weinig op met de verkoop. Een recent onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Nature concludeerde dat 58 procent van de winbare olie in de grond moet blijven zitten om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius.

Of Shell nu dagelijks 175.000 vaten olie oppompt, of dat een ander bedrijf dat doet: dat maakt geen enkel verschil. En ConocoPhillips is voornemens om de productie volgend jaar op te voeren naar 200.000 vaten olie per dag.