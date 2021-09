Provincie Gelderland ook bestolen door Pels Rijcken

Het provinciehuis van Gelderland in Arnhem. Foto Lex van Lieshout/ANP

De frauderende topnotaris Frank Oranje van landsadvocaat Pels Rijcken heeft tijdens zijn jarenlange miljoenenfraude ook gefraudeerd met geld van de provincie Gelderland. Dat meldt de provincie in een brief aan de Provinciale Staten.

Tussen 1998 en 2008 stal Oranje driemaal geld van derdengeldrekeningen die hij als notaris onder beheer had. Op de rekeningen werd geld gestort om vervuilde bedrijfslocaties in Gelderland te saneren.

Oranje stal het geld ‘tijdelijk’ en vulde het na verloop van tijd weer aan met nieuw gestolen geld. De financiële schade voor de provincie is daardoor beperkt tot gederfde rente over de periode dat Oranje het geld ontvreemd had. Het gaat om zo'n 130.000 euro. Vermeerderd met wettelijke rente betaalt Pels Rijcken de provincie ruim 185.000 euro terug.

Afgelopen juli meldde landsadvocaat Pels Rijcken dat de fraude door voormalig bestuursvoorzitter Oranje veel omvangrijker was dan gedacht. Hij zou over een periode van zeker achttien jaar geld van zakelijke klanten hebben gestolen. Een deel van die middelen vulde hij later weer aan – als bij een piramidespel– met vers gestolen geld. Uiteindelijk ontvreemdde Oranje, die afgelopen november zelfmoord pleegde, zeker 11,2 miljoen euro. Dat geld is nog steeds zoek. Pels Rijcken stelt alle gedupeerden te compenseren.

Beleggers gedupeerd

Pels Rijcken maakt niet bekend wie die gedupeerden zijn. NRC onthulde eerder dat Oranje onder meer geld stal van gedupeerde beleggers in de Zwitserse verzekeraar Converium en dat hij een valse stichting op naam van het Rode Kruis oprichtte.

In een brief aan het ministerie van Justitie en Veiligheid schreef de landsadvocaat afgelopen juli dat Oranje in totaal in 23 verschillende notariële dossiers fraudeerde over een periode van zeker achttien jaar.

De landsadvocaat schreef het ministerie dat de Nederlandse staat in vijf gevallen de cliënt was. De mededeling van de provincie Gelderland toont dat Oranje ook grif van andere overheden stal en volgt op een bericht van de gemeente Den Haag dat zij ook door de notaris gedupeerd zijn.

De belangrijkste klanten van Pels Rijcken (omzet 55 miljoen euro) zijn de Rijksoverheid, provincies en gemeenten.