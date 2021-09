Den Haag maakt zich op voor versoberde Prinsjesdag

Lees je hier alvast in over Prinsjesdag Het vertrouwen dat het kabinet kreeg aan het begin van de coronacrisis is verdwenen. NRC peilde de stemming in Utrecht en Den Bosch. Dat er nog geen kabinet is geformeerd, is „te zot voor woorden”, aldus Karin Thonon (62) in Den Bosch. Lees hier de reportage over het politiek vertrouwen in die steden. Ook dit jaar zijn de plannen uit de Miljoenennota weer gelekt. In de begroting voor komend jaar worden miljarden euro’s extra uitgetrokken voor klimaat-maatregelen en honderden miljoenen extra voor de aanpak van zware criminaliteit. Lees hier de details over komend begrotingsjaar. Het vertrouwen van burgers in de politiek holt achteruit, blijkt uit onderzoek dat I&O research uitvoerde in opdracht van NRC. Een deel van de kiezers weekt zich los van de overheid. Lees ook: Aan de flanken radicaliseert een deel van de kiezers Volgens Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden, is de huidige politieke impasse het gevolg van verbestuurlijking die de politiek versplinterde en het parlement marginaliseerde. Lees hier wat Voermans daarover schreef.



Tiental jongeren protesteert tegen leenstelsel bij tijdelijk Tweede Kamergebouw Zo'n twintig vertegenwoordigers van jongerenorganisaties en -vakbonden zijn vandaag bijeengekomen voor een protest bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Zij voeren actie tegen het leenstelsel voor studenten binnen het hoger onderwijs. Dat het protest op Prinsjesdag wordt gehouden, is geen toeval. Vandaag blikt de regering vooruit op het komende jaar, legt de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) telefonisch uit. Afschaffing van het leenstelsel moet in die plannen ook worden meegenomen, vindt ze. Het gaat vandaag om een kleinschalig protest, erkent de voorzitter, „maar alle organisaties die hadden toegezegd, zijn er". Aanwezigen zijn naast leden van de LSVb ook vertegenwoordigers van onder meer het Interstedelijk Studentenoverleg, de jongerenvakbonden van CNV en FNV en de politieke jongerenorganisaties van GroenLinks, D66, CDA en PvdA. Ook enkele Tweede Kamerleden kwamen langs, zoals René Peters (CDA), Eppo Bruins (SGP), Jan Paternotte (D66), Lisa Westerveld (GroenLinks) en Habtamu de Hoop (PvdA). Op het Plein in Den Haag, naast het Binnenhof, staat vandaag tevens een ander protest gepland voor meer vrouwen en diversiteit in de politiek.

Dit is vandaag het programma voor Prinsjesdag Prinsjesdag is deze derde dinsdag van september net als vorig jaar soberder dan normaal vanwege de coronamaatregelen. Zo zullen de koning en koningin met de auto worden vervoerd in plaats van met de Glazen Koets. In plaats van traditiegetrouw in de Ridderzaal op het Binnenhof zal de koning de Troonrede uitspreken in de Grote Kerk in Den Haag, waar meer plek is en genodigden op afstand kunnen zitten. Ook de balkonscène is opnieuw geschrapt uit vrees dat daar te veel Oranjefans op zouden afkomen. De omgeving van de Grote Kerk is afgezet met grote hekken met zwart doek. De gemeente Den Haag heeft liefhebbers van Prinsjesdag opgeroepen om niet naar de stad te komen maar de activiteiten te volgen op televisie. Dit is de planning voor vandaag: 12.00 uur: Prinsjesdag begint officieel met de opstelling van de militaire erewacht bij de Grote Kerk. Rond deze tijd lopen of rijden Kamerleden vanaf de tijdelijke locaties van de Eerste en Tweede Kamer naar de Grote Kerk.

13.45 uur: Kamerleden lopen of rijden terug naar hun eigen gebouwen.

15.00 uur: Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) zal het koffertje met de Miljoenennota en Rijksbegroting aanbieden aan de Tweede Kamer.