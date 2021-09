Plein in Den Haag afgezet vanwege protest tegen coronamaatregelen

Een kleine groep demonstranten die op het Plein in Den Haag protesteerde tegen de coronaregels is door de politie ingesloten. De demonstranten wilden van het Plein naar het Binnenhof en de Grote Kerk lopen maar de politie heeft het Plein afgesloten waardoor niemand er meer op of af kan. Agenten roepen de betogers op om naar het Malieveld te gaan.

Tegen persbureau ANP zegt een woordvoerder van de politie dat hiertoe is besloten omdat de demonstratie niet was aangemeld. Het protest verloopt vooralsnog rustig en er zijn geen aanhoudingen verricht.

Demonstranten protesteren op Prinsjesdag op het Plein in het centrum van Den Haag tegen de coronaregels en het regeringsbeleid. Foto Jeroen Jumelet/ANP

