Opgeblazen belofte kost Twitter 700 miljoen euro

Een veel te optimistische inschatting van de groeicijfers komt Twitter duur te staan. Het sociale netwerk uit de VS beloofde in 2014 een verdubbeling van het aantal gebruikers, tot ruim 550 miljoen – op langere termijn wellicht zelfs een miljard twitteraars. Een jaar later al bleek dat die ambitie veel te hoog gegrepen was.

Een groep teleurgestelde beleggers diende in 2016 een aanklacht tegen het Amerikaanse sociale netwerk in. Om een mogelijke boete van de rechter te voorkomen maakte Twitter maandag bekend dat het wil schikken voor een bedrag van 809,5 miljoen dollar (bijna 700 miljoen euro).

De beleggers, aangevoerd door de Doris Shenwick Trust, beschuldigden Twitter ervan de koers opgeblazen te hebben tijdens een gesprek met analisten in 2014. Toen deed de Twitter-top torenhoge groeivoorspellingen die nergens op gestoeld bleken.

Twitter kampt in werkelijkheid al jaren met groeiproblemen en verandert regelmatig de meetmethode. Dat maakt een goede inschatting van de prestaties van het bedrijf er niet makkelijker op

Digitale diensten en apps meten hun populariteit doorgaans in aantallen actieve gebruikers (active users) die per dag, per week of per maand geteld worden. In vaktermen: DAU, WAU en MAU. Hoe vaker de dagelijkse gebruikers per maand terugkomen, des te ‘verslavender’ is de dienst. Twitter scoort daarin traditioneel laag vergeleken met andere sociale netwerken.

Twitter rapporteerde geruime tijd maandelijkse gebruikersaantallen. Die groeiden amper. In 2019 stopte het bedrijf met die meetmethode toen de teller op 321 miljoen stond en begon te dalen. De daling was ook deels te danken aan het verwijderen van nep-accounts en spambots .

De laatste jaren drukt Twitter de gebruikersschare uit in mDAU, oftewel monetizable daily active users. Het is een door Twitter zelf bedachte meeteenheid voor het aantal mensen dat dagelijks inlogt en daarbij een advertentie geserveerd kan krijgen.

Sinds Twitter zijn mDAU-meting hanteert, rapporteert het bedrijf elk kwartaal groei. Bij de laatste kwartaalcijfers ging het om 206 miljoen mensen, een groei van 11 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Ter vergelijking: marktleider Facebook – tevens eigenaar van Instagram en WhatsApp – telt zo’n 2,9 miljard maandelijkse gebruikers.

Slapende accounts

Twitter schikt weliswaar maar geeft niet toe dat het in 2014 de beleggers misleidde. Er is al lang kritiek op de manier waarop het bedrijf rapporteert. In het verleden werden aantallen afgeleid uit het aantal keren dat deelnemers hun tijdlijn verversen. Ook zouden inactieve gebruikers met ‘slapende’ accounts met een truc zijn aangespoord om even in te loggen, zodat Twitter betere statistieken kon presenteren.

Twitter ging in 2013 naar de beurs voor ruim 40 dollar per aandeel. Het aandeel belandde in 2016 op een dieptepunt met een koers van 15 dollar. In dat jaar deden meerdere bedrijven een poging om Twitter te kopen, waaronder Google, Apple en Disney.

De beurswaarde van Twitter, op dit moment 48 miljard dollar, is nog altijd laag vergeleken bij andere sociale netwerken als Snap (113 miljard dollar beurswaarde) en Facebook (1.000 miljard dollar beurswaarde).

Twitter, dat geld verdient met advertenties, beloofde analisten in 2014 ook een jaaromzet van 4,6 miljard dollar te zullen halen in 2018. Ook dat bleek veel te ambitieus; de jaaromzet kwam tot nu toe niet boven de 3,7 miljard uit – in 2020.

‘Verdubbeling van omzet’

De personen die de overdreven beloftes deden werken niet meer bij Twitter: de topman van destijds, Dick Costolo, en de financieel directeur, Anthony Noto, zijn vervangen.

Het bedrijf wordt sinds 2015 weer geleid door oprichter Jack Dorsey. Hij keerde na een lange periode van afwezigheid weer terug. Het optimisme over groeimogelijkheden is niet verdwenen. Tijdens een gesprek met investeerders, begin dit jaar, stelde het bedrijf als doel de jaaromzet te verdubbelen in 2023, tot ruim 7,5 miljard dollar. Het aantal dagelijkse gebruikers zou stijgen naar 315 miljoen.

De meest recente kwartaalcijfers pakten goed uit. Na het schrappen van Donald Trumps Twitter-account daalde weliswaar het aantal Amerikaanse gebruikers, maar dat verlies werd gecompenseerd met internationale groei. Het schikkingsbedrag van 809,5 miljoen dollar zal Twitter in het komende kwartaal afschrijven van zijn bestaande kasvoorraad van 4,1 miljard dollar.