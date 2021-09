Ook Amerikaanse beurswaakhond onderzoekt Activision Blizzard

De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC is een onderzoek begonnen naar game-uitgever Activision Blizzard. Dat meldt The Wall Street Journal maandag. De SEC wil weten of Activision Blizzard, een van de grootste game-uitgevers van de wereld en bekend van games als Call of Duty en World of Warcraft, zijn investeerders tijdig heeft ingelicht over meldingen van discriminatie en seksueel wangedrag op de werkvloer. Zo niet, dan hebben zij geen goed beeld gehad van de risico’s van hun investering.

De SEC heeft directeur Bobby Kotick gedagvaard en wil documenten over contact tussen directieleden in handen krijgen. De gameproducent is volgens The Wall Street Journal in gesprek met de SEC om tot een schikking te komen, die mogelijk miljoenen dollars zou bedragen. In 2020 had Activision Blizzard een omzet van meer dan 8 miljard dollar (circa 7 miljard euro).

Activision Blizzard is al langer in het nieuws vanwege misstanden binnen het bedrijf. In juli klaagde de staat Californië de gameproducent aan voor discriminatie en seksuele intimidatie op de werkvloer. Aandeelhouders lieten toen hun onvrede blijken, omdat zij aangaven niet op de hoogte te zijn geweest waren van de misstanden en de koers zagen dalen. Eerder schreef het Department of Fair Housing and Employment (DFHE), de Californische instantie die eerlijke behandeling op de werkvloer handhaaft, over een bedrijf met een „disputencultuur”, waar discriminatie zit ingebakken in de dagelijkse praktijk.

Lees ook: Bij game-uitgever Activision Blizzard zit discriminatie ingebakken en tiert seksueel wangedrag welig