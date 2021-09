Online handel in valse vaccinatiebewijzen

De prijzen voor een vaccinatiebewijs zijn nog wat variabel: tussen de 150 en 1.000 euro moet-ie kosten, maandagnacht op een anonieme Telegram-chat ‘Coronapaspoort zonder vaccinatie’, met honderdzestig anonieme leden. „Onze contacten bij de GGD en RIVM voeren de registraties in”, beweert ene Martijn. „Wij zorgen ook voor de QR-code en gele boekje”.

Of het Telegram-lid zijn belofte kan inlossen is niet duidelijk. Maar er is vraag naar sinds bekend is geworden dat komende zaterdag het vaccinatiebewijs verplicht wordt voor toegang tot evenementen, poppodia, bioscopen en horecagelegenheden.

En er is ook aanbod. Maandag maakte de politie bekend dat ze een GGD-medewerker uit de regio Utrecht heeft opgepakt op verdenking van fraude met vaccinatiebewijzen. Er was door de GGD aangifte gedaan tegen een 20-jarige man uit Alphen aan den Rijn die valse vaccinatieregistraties zou hebben gemaakt. Daardoor zou ten minste één persoon onterecht een QR-code hebben ontvangen die geldt als bewijs van volledige vaccinatie.

GGD GHOR, de brancheorganisatie van de 25 GGD’s, zei dat in de afgelopen weken ook in andere regio’s „een aantal medewerkers” op non-actief is gesteld vanwege vergelijkbare praktijken. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Over de omvang van de fraude willen zowel politie als GGD GHOR niets zeggen „vanwege het lopende onderzoek”. Ook over de werkwijze van de fraudeurs willen beide organisaties nog niets kwijt.

Eerder noemde de GGD GHOR zich al eens de „de grootste start-up van Nederland”. Het aantal medewerkers is sinds het begin van de coronacrisis toegenomen met 59.000 werknemers onder wie veel inhuurkrachten. Medewerkers moeten volgens GGD GHOR altijd in bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag, en een geheimhoudingsverklaring tekenen.