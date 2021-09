Militaire raad van Soedan zegt couppoging te hebben verijdeld

De militaire raad van Soedan heeft dinsdag in een verklaring op de staatstelevisie gezegd een couppoging te hebben verijdeld. Een aantal verdachten zou gearresteerd zijn en wordt ondervraagd. Dat melden internationale persbureaus. Er is nog veel onduidelijk. Zo heeft de militaire raad niet bekend gemaakt wie de arrestanten zijn, en hoe en waarom zij van plan waren een coup te plegen.

De coupplegers zouden hebben geprobeerd de staatsradio over te nemen in Omdurman, een stad die aan de andere kant van de Nijl ligt ten opzichte van hoofdstad Khartoem, zegt een anonieme bron binnen de Soedanese regering tegen persbureau Reuters. Dezelfde overheidsbron zegt dat „veel militairen, waaronder hooggeplaatsten in de legerleiding” gearresteerd zijn. Televisiezender CNN schrijft dat zo’n veertig militairen zijn opgepakt, nadat zij hadden geprobeerd de staatstelevisie en het gebouw van de legerleiding over te nemen. Volgens een ooggetuige die Reuters aan het woord laat heeft het leger tanks gebruikt om de brug tussen Omdurman en Khartoem af te sluiten.

In het voorjaar van 2019 vonden in Soedan twee staatsgrepen in twee dagen plaats: na aanhoudende volksprotesten tegen de toenmalige president Omar al-Bashir, namen twee generaals na elkaar de macht. Sindsdien heerst in het land een overgangsbewind: een zogeheten Sovereignty Council, waarin militairen de overhand hebben, delen de macht met een burgerregering, onder leiding van premier Abdalla Hamdok. De overgangsregering heeft eerder geclaimd couppogingen te hebben verijdeld, die gelinkt werden aan al-Bashir.

