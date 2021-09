Achter ons ligt een jaar dat in het teken stond van het coronavirus, aldus de koning tijdens de Troonrede. Voor ons ligt volgens hem een jaar waarin meer wordt teruggekeerd naar normale verhoudingen. „Nederlanders hebben in coronatijd laten zien er voor elkaar te zijn als vrienden en buren”. Tegelijkertijd rouwen we volgens de koning om verlies en „worstelen we met eenzaamheid”. Hij prees de Nederlanders omdat zij ondanks de coronacrisis bleven doorwerken, „vaak in moeilijke omstandigheden”. Hij doelde op medewerkers bij de politie, in de zorg, kinderopvang en in de logistiek.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Koning: voor ons ligt een jaar met meer normale verhoudingen