Hoe Big Tech miljoenen spendeert in lobbyparadijs Brussel

Als het aan Europa ligt, krijgen Amerikaanse techgiganten binnenkort écht regels opgelegd. Meer zeggenschap voor gebruikers en minder macht voor Facebook, Google, Apple en Amazon. Maar de techsector laat zich niet zomaar beteugelen en gooit duur betaalde lobbyisten in de Brusselse strijd. Wat staat er op het spel voor deze bedrijven? Moeten ze zich echt zorgen gaan maken over de Europese regels? En wanneer krijg jij als gebruiker we weer wat te zeggen over je eigen data?

Presentatie: Egbert Kalse

Productie: Felicia Alberding & Geesje Oostland

Montage: Robin de Wever

Gasten: Clara van de Wiel & Marc Hijink

