‘Henk Kamp nieuwe minister van Defensie, Knapen naar BuZa’

Henk Kamp (VVD) wordt de beoogde nieuwe demissionair minister van Defensie, Ben Knapen (CDA) demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Dat melden persbureau ANP en de NOS op basis van ingewijden. Het duo vervangt oud-ministers Ank Bijleveld (Defensie) en Sigrid Kaag (BuZa), die eind vorige week hun vertrek aankondigden na moties van afkeuring in een debat over de evacuatieoperatie uit Afghanistan.

Kamp was eerder minister van Sociale Zaken en minister van Economische Zaken in de eerste twee kabinetten onder Rutte. Tussen 2002 en 2007 was hij ook al minister van Defensie, in het tweede kabinet van Balkenende. Ben Knapen, oud-hoofdredacteur van NRC Handelsblad, was staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte I. Daarna was hij vertegenwoordiger van de Europese Investeringsbank bij de Europese Unie.

Dit bericht wordt aangevuld.