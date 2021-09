Grootste prijsstijging koopwoningen in ruim twintig jaar

De prijzen van koopwoningen in Nederland zijn opnieuw flink gestegen. Afgelopen augustus lagen de woningprijzen maar liefst 17,8 procent hoger dan een jaar eerder. Het is de grootste prijsstijging in een jaar sinds september 2000, blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De prijzen van reeds bestaande koopwoningen stijgen al sinds juni 2013, maar zo hoog als afgelopen maand kwamen ze nog nooit. Ten opzichte van juni 2013, toen Nederland nog kampte met de naweeën van de financiële crisis, is sprake van een gemiddelde prijsstijging van bijna 78 procent.

Tegelijkertijd meldt het Kadaster, dat informatie over vastgoed verzamelt en het onderzoek samen met het CBS uitvoerde, dat in augustus het aantal transacties van bestaande koopwoningen juist is gedaald. In vergelijking met een jaar eerder werden afgelopen augustus 9 procent minder huizen verkocht. Of dat te maken heeft met de prijsstijgingen is onduidelijk: in de eerste acht maanden van 2021 vonden met ruim 155.000 transacties juist 5 procent meer woningverkopen plaats dan in dezelfde periode vorig jaar.