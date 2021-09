Europese Unie betuigt steun voor Frankrijk in onderzeeërconflict

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandagavond hun steun uitgesproken voor Frankrijk in het diplomatieke conflict rond de aanschaf van onderzeeërs. Dat heeft EU-buitenlandchef Josep Borrell gezegd na een ontmoeting van de ministers voorafgaand aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Eerder op maandag zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen al tegen televisiezender CNN dat „een van onze lidstaten is behandeld op een onacceptable manier”.

De beslissing over de Franse onderzeeërs gaat volgens Josep Borrell in tegen de oproep van de Europese Unie om meer samenwerking. „De huidige instabiliteit in de Indo-Pacific vraagt om meer coördinatie tussen gelijkgestemde partners, en minder confrontatie.”

Vorige week kondigden de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkijk en Australië de nieuwe veiligheidsalliantie AUKUS aan, om tegenwicht te bieden aan de militaire opmars van China. Onderdeel daarvan is de aanleg van een vloot van kernonderzeeërs in Australië, die gemaakt worden door de VS. De plannen betekenen dat Australië een eerdere overeenkomst over onderzeeërs met Frankrijk annuleert, waardoor de Franse regering zo’n 56 miljard misloopt. Frankrijk haalde als reactie op de plannen zijn ambassadeurs uit de Verenigde Staten en Australië terug.

Lees ook: Er moet nog aardig wat worden gelijmd in de wandelgangen van het VN-gebouw