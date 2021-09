Erdogan: Turkije gaat Klimaatakkoord Parijs ratificeren

Turkije gaat binnenkort het Klimaatakkoord van Parijs ratificeren. Dat heeft president Recep Tayyip Erdogan dinsdag gezegd tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Turkije was het enige G20-land dat het akkoord nog niet geratificeerd had.

„We zijn van plan om het Klimaatakkoord van Parijs volgende maand ter goedkeuring voor te leggen aan ons parlement, in overeenstemming met constructieve stappen die zullen worden genomen”, zei Erdogan volgens persbureau Reuters. De Turkse regering wil het proces afronden voordat in november de klimaatconferentie COP26 in de Schotse stad Glasgow van start gaat.

Eerder deze week waren er al ontmoetingen in Brussel tussen Eurocommissaris Frans Timmermans en Murat Kurum, de Turkse minister van Milieu, om te praten over klimaatverandering. Turkije en andere Europese landen kampten deze zomer met zware bosbranden en overstromingen die aan tientallen mensen het leven kostten.

Ook China kondigt nieuw beleid aan

De Chinese president Xi Jinping kondigde dinsdag in zijn toespraak bij de Algemene Vergadering ook klimaatmaatregelen aan. De belangrijkste zijn dat China geen nieuwe steenkoolprojecten in het buitenland meer financiert en juist zijn steun opvoert voor de ontwikkeling van groene en koolstofarme energie in ontwikkelingslanden.

Eerder dit jaar bleek dat de Chinese staatsbank Bank of China wereldwijd de grootste financier is van steenkoolprojecten, onder meer vanwege het Belt and Road-initiatief dat in veel landen nieuwe infrastructuur aanlegt om nieuwe handelsroutes met China te openen. In eigen land blijft China wel doorgaan met nieuwe steenkoolprojecten. In 2020 nam China drie keer zoveel nieuwe steenkoolenergie in gebruik als alle andere landen bij elkaar.