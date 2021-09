Danny M. veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor verhandelen cryptotelefoons

De rechtbank van Rotterdam heeft Danny M. veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en zes maanden voor het verhandelen van zogeheten cryptotelefoons. Hij verkocht met zijn bedrijf Ennetcom jarenlang de versleutelde telefoons aan criminelen. Daarnaast hield hij zich bezig met witwaspraktijken.

De telefoons zijn populair onder criminelen, omdat ze ‘onkraakbaar’ zouden zijn. Danny M. verkocht onder andere telefoons aan de aanslagplegers van het Telegraafgebouw in 2018. In 2016 sloeg het Openbaar Ministerie een grote slag bij een inval bij Ennetcom. Op Canadese servers van het Nederlandse bedrijf vonden onderzoekers 3,6 miljoen berichten van criminelen.

Uit een analyse blijkt daarnaast dat de 800 geanalyseerde e-mailadressen bijna allemaal bekend waren bij de politie voor zware criminele activiteiten. Daarnaast was 75 procent van de geanalyseerde berichten „crimineel gerelateerd”. De rechtbank zegt dat M. zich hiervan bewust was en dat er door de grote omvang en de lange periode van witwassen sprake is van gewoontewitwassen.

De 41-jarige Danny M. is ook veroordeeld voor verboden wapenbezit en valsheid in geschrifte. Een 36-jarige boekhoudster van Ennetcom is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een taakstraf van 180 uur. Volgens de rechtbank zou zij valse facturen voor het bedrijf hebben gemaakt.