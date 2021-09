Britse voedselcrisis voorlopig afgewend door akkoord met kunstmestproducent

Het Amerikaanse bedrijf CF Industries houdt de deuren van zijn kunstmestfabrieken in het Verenigd Koninkrijk voorlopig open na een akkoord met de Britse regering. Dat melden Britse media dinsdag. Daarmee lijken problemen met CO₂-leveringen voor de Britse voedselindustrie op de korte termijn afgewend, nadat die had gewaarschuwd dat de voedselproductieketen binnen twee weken in gevaar zou komen.

CF Industries kampte met productieproblemen door de huidige hoge gasprijs in het VK. Het bedrijf, dat circa 60 procent van de Britse voedselindustrie van koolstofdioxide (CO₂) voorziet, gebruikt aardgas bij de productie van kunstmatige mest. CF Industries gaf vorige week aan twee van haar faciliteiten te moeten sluiten als er geen hulp zou komen.

De Britse voedselindustrie gebruikt CO₂, een bijproduct van de kunstmest die CF Industries produceert, bij het koelen en verpakken van producten, het verdoven van slachtdieren en de productie van frisdranken en bier. De Britse pluimveesector waarschuwde dat voorraden binnen tien dagen op zouden kunnen raken als CF Industries zijn CO₂-productie zou staken. Bij het nationale gezondheidsstelsel NHS ontstond de vrees dat operaties uitgesteld zouden moeten worden door een tekort aan koolstodioxide.

Aanhoudend gastekort

Hoewel CF Industries na het akkoord met de Britse regering blijft functioneren, is dat voor veel Britse energiebedrijven niet het geval. Meerdere kleinere energiebedrijven zijn al omgevallen en ook grotere bedrijven, zoals Bulb, dat aan 1,7 miljoen Britten energie levert, hebben aangegeven door de overheid gered te moeten worden. Andere Britse energiebedrijven hebben gezegd geen nieuwe klanten meer aan te nemen vanwege de hoge gasprijzen.

Hoewel veel Europese landen kampen met stijgende gasprijzen vanwege een hoger gasverbruik in het koude voorjaar en een lage gasvoorraad in veel landen, is de situatie in het VK voor veel energiebedrijven extra moeilijk vanwege de maximumprijzen voor gas die daar gelden. Die beschermen Britse consumenten tegen hoge energierekeningen.

Premier Boris Johnson noemde de situatie maandag tegenover Britse media een „kortetermijnprobleem”, dat wordt veroorzaakt door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. „We zullen alles doen wat we kunnen om de problemen met de bevoorrading aan te pakken, maar dit is een probleem op korte termijn”, zei hij. „Kerstmis gaat door.”