Zeker acht doden bij schietpartij op Russische universiteit

Bij een schietpartij op een universiteit in de Russische stad Perm zijn maandagochtend zeker acht doden gevallen. Dat meldt de Russische Onderzoekscommissie. Een nog onbekend aantal anderen raakte gewond.

De schutter, een student aan de betreffende universiteit, is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken gearresteerd. Bij zijn aanhouding zou hij gewond zijn geraakt. Een woordvoerder van de universiteit zei echter dat de aanvaller gedood is.

Tijdens de geweldsdaad sloten sommige studenten en docenten zich op in kamers en klaslokalen, anderen sprongen uit ramen. Over de motivatie of identiteit van de aanvaller is nog niets bekend.

Perm ligt in de Oeral, zo’n 1.300 kilometer ten oosten van Moskou. Aan de universiteit studeren circa twaalfduizend mensen.

In mei vond eerder een schietpartij plaats op een school in Rusland. Toen opende een schutter het vuur op een school in Kazan. Zeven leerlingen en twee docenten kwamen toen om het leven. Na dit incident werd de wettelijke leeftijd om een vuurwapen te kopen verhoogd van 18 naar 21 jaar.