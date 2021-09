VS begonnen met uitzetten duizenden Haïtiaanse migranten

De Verenigde Staten zijn begonnen met het massaal uitzetten van een groep van meer dan twaalfduizend Haïtianen, die zich had verzameld onder en rond een brug in Texas. Zondag leverden de eerste drie vluchten ruim 320 migranten af in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. Dat schrijft persbureau AP maandag.

Het gaat om een van de snelste grootschalige uitzettingen van migranten uit de recente Amerikaanse geschiedenis. Vanaf woensdag moeten er dagelijks zeven volle vliegtuigen naar Haïti vliegen om de verzamelde groep terug te brengen. Ook worden migranten tegengehouden die zich momenteel in Mexico aan de grens bevinden. Mexico gaf zondag aan ook Haïtianen te gaan deporteren naar hun land van herkomst.

Sinds vrijdag zijn al meer dan 3.300 migranten uit Del Rio (35.000 inwoners) verplaatst naar vliegtuigen of detentiecentra. De grensbewaking verwacht dat binnen een dag nog drieduizend van de twaalfduizend mensen uitgezet worden. De hele groep moet binnen een week weg zijn. Iedereen krijgt honderd dollar mee en wordt getest op Covid-19 voor vertrek.

Sinds de grote aardbeving van 2010 wagen jaarlijks grote groepen Haïtianen de oversteek naar de VS. De groep in Texas groeide afgelopen dagen tot een aantal van meer dan twaalfduizend. Zij bivakkeerden vooral onder en rond een brug in Del Rio, aan de grens van Texas met Mexico. Het ging om migranten die waren gevlucht na de aardbeving in Haïti van afgelopen augustus en de moord op president Jovenel Moïse van juli, maar ook om groepen die al jaren op de vlucht zijn. Het grootste deel van de groep komt uit Haïti, maar er zijn ook migranten uit andere Latijns-Amerikaanse landen aanwezig.