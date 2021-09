„Hier zijn we het met elkaar eens. Er is al verdeeldheid genoeg”, zegt Lineke Rijxman tegen Malou Gorter en Rosa van Leeuwen. Want van discussie in het café raakt ze „overprikkeld”. Waarna Gorter en Van Leeuwen elkaar alsnog in de haren vliegen.

In het satirische Happy Hour van Mugmetdegoudentand zijn Gorter en Van Leeuwen zinnebeelden van de geharnaste opinies op de linker- en rechtervleugel. Gorter staat voor de linkse mens en schiet van ongeloof en onbehagen over wat rechts normaal vindt rap in de belediging: Van Leeuwen is een „fascistische Lolita” en rechts is „crimineel”. Van Leeuwen sputtert wat over massa-immigratie en woningnood en hakt terug met: „Wat praat jij oud.”

Generatieconflict

In deze volvette parodie op politiek-maatschappelijke verdeeldheid speelt ook een generatieconflict mee, die de toch al wijde focus verder vertroebelt. De betwistbare suggestie is dat rechts gelijkstaat aan jong en links aan oud. Dertiger Van Leeuwen jaagt vijftiger Gorter op de kast met uitspraken over influencers, weekendjes Dubai en „waarheid” als achterhaald begrip. Zo worden er tal van onderwerpen met veel venijn aangestipt en bekende riedels herhaald, maar zonder al te veel finesse.

Rijxman, ook auteur van het stuk, heeft als verwarde bemiddelaar die het niet meer weet de scherpste rol. Met een mooie observatie over hoe de term ‘Gutmensch’ van geuzennaam een belastering werd. De betekenis is „gekaapt en omgekeerd”. De hardste schreeuwers worden gehoord, stelt ze vast.

Hoe uitgekookt zulke strategieën zijn, had een punt kunnen zijn om te fileren. Dat zou interessanter zijn dan simpelweg Gorter op haar beurt alle rechtse clichés te laten uitbraken – wat gebeurt als de twee kemphanen onverhoeds besluiten zich in elkaar te „verplaatsen” en dat simpelweg doen door elkaars rol geheel over te nemen. Gorter doet dat overigens geweldig. Onderuitgezakt, benen uit elkaar, rok tot rond haar middel opgeschort knauwt ze over „ruggengraatloze” elite en „kansenparels”. Ze vindt het lekker om „rechts” te spelen, zegt ze, en het is heerlijk om naar te kijken.

Theater Happy Hour. Van Mugmetdegoudentand. Gezien: 17/9, Theater Bellevue, Amsterdam. Tournee t/m 30/10. Inl: mugmetdegoudentand.nl ●●●●●