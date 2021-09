Tweetal vast voor misbruik zeven meisjes in regio Eindhoven

De politie Oost-Brabant heeft een 52-jarige vrouw en een 58-jarige man uit Limburg aangehouden op verdenking van het seksueel misbruiken van zeven jonge meisjes en het maken van kinderporno. Het tweetal zit sinds juni in voorlopige hechtenis, maar justitie heeft het nieuws over de aanhoudingen maandag pas naar buiten gebracht.

De vrouw bood zich sinds 2019 via verschillende sites aan als kinderoppas. Ze kwam langs bij zeker zes gezinnen en zou daar zeven meisjes hebben misbruikt. De slachtoffers waren op dat moment in de leeftijd van één tot zes jaar oud en woonachtig in de regio Eindhoven. De vrouw filmde het misbruik, aldus het Openbaar Ministerie, en stuurde de beelden door naar de 58-jarige man. Justitie schrijft geen aanwijzingen te hebben dat de kinderporno verder is verspreid, en ook niet dat meer kinderen door de vrouw zijn misbruikt.

Afgelopen juni werd de politie gealarmeerd door de ouders van een destijds tweejarig meisje. Zij waren thuisgekomen van een avondje uit en zagen op beelden uit de kinderkamer dat de 52-jarige oppas hun kind seksueel had misbruikt. De vrouw had ondertussen videocontact met de 58-jarige man. De twee werden enkele uren later opgepakt in hun Limburgse woningen. Wat hun relatie is, is niet bekend.

De politie is de zes andere slachtoffers op het spoor gekomen door onder meer de verklaringen van de twee verdachten en het bekijken van beeldmateriaal. „De ouders reageerden geschokt, zeker omdat zij dachten dat hun kinderen aan een betrouwbare oppas waren toevertrouwd”, aldus het OM. De eerste pro-formazitting in de zaak is op 27 september.