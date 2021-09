Shell verkoopt groot Texaans olieveld voor 9,5 miljard dollar

Shell heeft zijn belang in een van de grootste olievelden in de Verenigde Staten verkocht. Dat heeft het olie- en gasbedrijf maandagavond bekendgemaakt. Het Amerikaanse olieconcern ConocoPhillips neemt Shells aandeel in het Texaanse schalie-olieveld Permian Basin over voor 9,5 miljard dollar (8,1 miljard euro).

Het besluit kan gezien worden als de eerste reactie op het oordeel van de Haagse rechtbank eerder dit jaar. Die droeg Shell op de uitstoot van CO₂ sneller dan eerder gepland terug te brengen: met 45 procent voor 2030. Begin 2020, voor de uitspraak, meldde Shell nog plannen te hebben om de investeringen in schalie-olievelden wereldwijd juist te verhogen. Het bedrijf was toen nog van plan 3 miljard dollar verspreid over vijf jaar te investeren in de Permian Basin.

Eerder dit jaar werd bekend dat Shell mogelijk op zoek was naar kopers voor de 100.000 hectare die het in de Permian Basin beheert, deels samen met olie- en gasbedrijf Occidental Petroleum. Shell is sinds 2012 actief in het veld, dat goed is voor zo’n 175.000 vaten olie per dag - zo’n 6 procent van de wereldwijde olieproductie van het Brits-Nederlandse bedrijf. De Permian Basin produceert in totaal zo’n 4,5 miljoen vaten olie per dag, 40 procent van de totale Amerikaanse olieproductie.

