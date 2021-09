‘Schade aan huizen langs Overijssels kanaal komt deels toch door werkzaamheden’

Een deel van honderden huizen langs het Kanaal Almelo - De Haandrik in de provincie Overijssel is mede vanwege baggerwerkzaamheden aan het kanaal weggezakt. Dat concludeert onderzoeksbureau Deltares in een maandag gepubliceerd onderzoek, dat werd aangevraagd door de provincie Overijssel. In mei 2020 stelde Deltares nog dat de verzakkingen niet het gevolg waren van de werkzaamheden, maar kreeg daarop kritiek. De provincie stelde daarom een extra, verdiepend onderzoek naar de oorzaken van de schade in.

Zeker 340 gezinnen die aan een strook van zo’n vijf kilometer langs het Overijsselse kanaal wonen, meldden de afgelopen jaren scheuren en verzakkingen aan hun huizen. Volgens de bewoners werd deze schade veroorzaakt door baggerwerkzaamheden die de provincie tussen 2011 en 2016 uitvoerde. Het in mei vorig jaar gepubliceerde onderzoek sprak dat tegen, maar was volgens bewoners niet goed uitgevoerd. Zo zou Deltares conclusies hebben getrokken op basis van onvoldoende gegevens. „Het gekke is dat de onderzoekers erkennen te weinig gegevens te hebben, maar vervolgens wel grote aannames doen op basis van het weinige dat ze wel weten”, zei Jan de Haan, voorzitter van bewonersvereniging Kant destijds.

In het maandag gepubliceerde onderzoek stelt het bureau dat bij de meeste onderzochte huizen „meerdere schadeoorzaken van toepassing” zijn. Een van de oorzaken is dat een deel van de huizen op een veenlaag is aangelegd, die relatief veel is verzakt. Daarnaast heeft het baggeren in het kanaal voor een tijdelijke verhoging van het grondwaterpeil gezorgd, waardoor sommige huizen mogelijk zijn verzakt. Volgens Deltares is niet vast te stellen hoeveel van de huizen door het baggeren zijn verzakt.