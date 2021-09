Ruiten ingegooid van woning Feyenoord-directeur Koevermans

De woning van Feyenoord-directeur Mark Koevermans in Berkel en Rodenrijs is in de nacht van zaterdag op zondag belaagd. De ruiten van zijn voordeur zijn met stenen ingegooid. Ook is zijn deur beklad met de tekst RJK, een afkorting van de ‘Rotterdamse Jongeren Kern’, een groep jonge Feyenoord-fanatiekelingen. Dat bevestigt de Rotterdamse politie maandag na berichtgeving door de regionale omroep RTV Rijnmond. Koevermans heeft aangifte gedaan. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

Diezelfde nacht zou volgens RTV Rijnmond ook een woning van een lid van de Vrienden aan de Maas zijn beklad. Deze investeerdersgroep is betrokken bij het hevig bekritiseerde project Feyenoord City. Volgens RTV Rijnmond gaat het om een huis buiten de regio Rijnmond, maar in welke plaats de woning staat en wie daar woont, is niet bekend. De politie kan deze tweede bekladding niet bevestigen.

Een woordvoerder van Feyenoord noemt de aanval op de woning van Koevermans in een telefonische reactie „krankzinnig”, maar zegt er niet al te veel over te willen uitweiden. „Elk woord dat je eraan vuilmaakt, is er een te veel. Het lijkt soms of deze mensen uit zijn op publiciteit”. Het motief voor de bekladding is onbekend.

Stadionverbod

Het is niet voor het eerst dat Koevermans in een privésituatie wordt belaagd door vermoedelijk Feyenoord-fans. Begin juni werden hij en andere betrokkenen bij de plannen voor een nieuw stadion thuis opgezocht en geïntimideerd. De groep supporters had fakkels bij zich en bonsde op ramen. Vijftien fans kregen hiervoor een stadionverbod opgelegd.

Ook de letters ‘RJK’, waarmee de woning van Koevermans’ beklad was, zijn afgelopen zomer vaker opgedoken in de regio Rotterdam. Een ruime week geleden werd de tekst gekalkt op het pand van de homobelangenorganisatie COC in Rotterdam. In augustus werd een pand van een Rotterdamse sportschool beklad met de letters, met daarnaast ook dreigementen richting homo’s. De eigenaar van de sportschool, Paul van Dorst, is ook oprichter van de Roze Kameraden, de nieuwe lhbti-supportersvereniging van Feyenoord.

Een deel van de fanatieke aanhang van Feyenoord is fel tegen het gebiedsontwikkelingsproject Feyenoord City in Rotterdam-Zuid, waarbij de Kuip zal worden vervangen door een nieuw stadion. Supporters vrezen door het project onder meer hogere prijzen voor seizoenskaarten. Het is niet bekend of de intimidaties iets met deze kritiek te maken hebben.